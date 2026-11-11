Paro de subtes este jueves: a qué hora comienza y qué líneas dejarán de funcionar

OTRA MUERTE POR ASBESTO EN EL SUBTEMEDIDAS DE AUTODEFENSA Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) lamentamos anunciar el fallecimiento de un compañero jubilado que trabajó durante 30 años expuesto al asbesto, por lo que el servicio se encontrará interrumpido el día jueves 12 de noviembre, desde las 21hs hasta el cierre.El compañero trabajó en los talleres Polvorín / Bonifacio y en el Taller Rancagua, uno de los lugares con mayor exposición al asbesto de toda la red. Los trabajadores expuestos al asbesto tienen controles médicos periódicos, pero estos controles cesan al momento de jubilarse. Nuestro sindicato viene reclamando hace años que los jubilados continúen en vigilancia médica, para detectar a tiempo las enfermedades derivadas de esta contaminación y poder evitar muertes como la de nuestro compañero.La afección por exposición al asbesto tiene una latencia de 40 años, lo que implica que décadas después de haber trabajado en el Subte y Premetro, pueden despertarse enfermedades relacionadas a la exposición.En el subte hay 7 trabajadores fallecidos y 130 afectados por la exposición al asbesto. No podemos seguir lamentando muertes que son evitables, nadie tendría que morir por su trabajo. Todas las personas que trabajan en el Subte y Premetro deben ser incorporadas a Vigilancia Médica, que debe extenderse también a las y los trabajadores jubilados. Seguimos exigiendo un subte y premetro libre de asbesto. — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) November 11, 2026

Las líneas afectadas serán:

Línea A: Plaza de Mayo - San Pedrito.

Línea B: Leandro N. Alem - Juan Manuel de Rosas.

Línea C: Constitución - Retiro.

Línea D: Catedral - Congreso de Tucumán.

Línea E: Retiro - Plaza de los Virreyes.

Línea H: Hospitales - Facultad de Derecho.

Premetro: servicio que conecta con la Línea E.

De esta manera, quienes utilizan el subte para regresar a sus hogares durante la noche deberán prever alternativas de transporte. El sindicato confirmó que la protesta responde al fallecimiento de un trabajador y forma parte de un reclamo más amplio por las condiciones sanitarias dentro de la red.

Quién era Oscar Bauer, el trabajador cuya muerte motivó el paro

El fallecimiento de Oscar Bauer, exoperario del taller Rancagua de la Línea B, reavivó el conflicto entre los metrodelegados y Emova por la presencia de asbesto. Bauer había trabajado en instalaciones del subterráneo porteño hasta su jubilación, concretada en agosto de 2024.

La AGTSyP vinculó su muerte con la exposición laboral al mineral y denunció que las autoridades no adoptaron las medidas necesarias para eliminar completamente ese riesgo. "De esta manera queremos expresar nuestro dolor y repudio por una muerte que podría haberse evitado", sostuvo el sindicato.

En el mismo comunicado, la organización responsabilizó a la empresa concesionaria y cuestionó la actuación de las autoridades gubernamentales. Por su parte, Emova lamentó el fallecimiento del exempleado y expresó su acompañamiento a la familia, aunque rechazó las acusaciones gremiales sobre las condiciones de seguridad.

Qué reclaman los metrodelegados para levantar el conflicto

Además del paro anunciado para este jueves, la AGTSyP presentó una serie de exigencias relacionadas con la seguridad laboral. Entre los principales reclamos se encuentran la eliminación completa del asbesto de la red, el reemplazo de las flotas contaminadas y la incorporación de trabajadores activos y jubilados al Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR).

El sindicato también exige una reducción de la jornada laboral para disminuir el tiempo de exposición de los empleados. "Redoblamos nuestra exigencia para que cumplan con las leyes y normas vigentes", manifestó la organización.

Los metrodelegados describieron la situación como una "verdadera crisis sanitaria bajo tierra" y sostuvieron que las medidas adoptadas hasta el momento resultan insuficientes.

La decisión fue comunicada por los metrodelegados. (Foto: archivo)

Qué respondió Emova sobre la presencia de asbesto en los subtes

Frente a las denuncias sindicales, la empresa concesionaria Emova difundió un comunicado en el que defendió las condiciones de seguridad de las instalaciones. La compañía aseguró que se realizaron más de 5.000 mediciones de calidad del aire en las distintas áreas de trabajo, cuyos resultados se encontraron dentro de los parámetros considerados adecuados para la salud según los estándares técnicos vigentes.

De acuerdo con la empresa, los estudios fueron efectuados por instituciones y laboratorios convalidados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad. Emova también afirmó que continúa desarrollando un plan integral de desasbestización.

Según explicó, las tareas se coordinan mediante una mesa interdisciplinaria en la que participan representantes sindicales y organismos del Gobierno porteño. La concesionaria rechazó así la caracterización realizada por los metrodelegados, aunque el conflicto continúa abierto por las diferencias sobre el alcance y la velocidad de las tareas de descontaminación.

El paro de este jueves se suma a una serie de medidas de fuerza que marcaron las últimas semanas en el subte porteño. El miércoles anterior, los metrodelegados liberaron los molinetes de la estación San Pedrito, cabecera de la Línea A, para protestar por descuentos salariales aplicados por Emova.

La medida fue anunciada por el secretario general de la AGTSyP, Néstor Segovia, y comenzó a las 8 de la mañana. El sindicato calificó las deducciones salariales como una práctica "persecutoria y extorsiva" y aseguró que existen resoluciones judiciales que ordenan suspenderlas.

Qué pasará con el servicio de subtes este jueves

La nueva medida de fuerza vuelve a colocar en el centro del conflicto las condiciones laborales y sanitarias de los trabajadores del subterráneo. El paro anunciado por la AGTSyP está previsto para este jueves 12 de noviembre desde las 21 hasta el cierre del servicio, con alcance sobre las seis líneas y el Premetro.

La protesta se desarrollará mientras continúan las diferencias entre el sindicato y Emova respecto de la presencia de asbesto, las tareas de descontaminación y las medidas necesarias para proteger a los trabajadores. Por el momento, el anuncio gremial establece una interrupción durante las últimas horas de funcionamiento de la red.