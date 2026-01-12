El papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

En tanto que este reconocimiento le generó un conflicto con el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien considera que él debió ser elegido para ganar el Nobel y desestimó a Machado para gobernar Venezuela, tras la detención de Maduro. Por su parte, Machado ha ofrecido ceder el galardón al republicano.

Donald Trump y María Corina Machado se encontrarán en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibirá esta semana en Washington a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en lo que será el primer encuentro presencial entre ambos dirigentes desde el inicio del proceso de transición en Venezuela.

“Recibiré a María Corina Machado el martes o miércoles”, señaló Trump ante la prensa a bordo del Air Force One, precisando que la reunión se concretará el 14 o 15 de enero. El mandatario ya había adelantado la posibilidad de este encuentro durante una entrevista emitida la semana pasada en Fox News.

Las declaraciones se produjeron en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses y por el escenario político posterior en Venezuela. Trump afirmó que su administración mantiene contactos tanto con la oposición como con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

En la misma instancia, el mandatario estadounidense señaló que “estamos trabajando muy bien con los líderes” en referencia a la situación venezolana y dejó abierta la posibilidad de una futura reunión con Rodríguez. “En algún momento lo haré”, afirmó.