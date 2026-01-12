En vivo Radio La Red
El papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

El Sumo Pontífice mantuvo una audiencia privada con la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, en medio de la compleja situación política en Venezuela. Esta semana, Machado se reunirá con Donald Trump.

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y Nobel de la paz, María Corina Machado. Así lo informó el área de prensa de la Santa Sede, que no dio detalles sobre el encuentro hasta el momento y solamente difundió la lista de personas que fueron recibidas hoy por el Sumo Pontífice.

Leé también María Corina Machado le agradeció a Donald Trump y afirmó que "la transición es inevitable"
María Corina Machado aseguró que la detención de Nicolás Maduro marca la inminencia de la transición en Venezuela

"Esta mañana, el Santo Padre León XIV recibió en audiencia a Matteo Rossi y Lorenzo Bugli, Capitanes Regentes de la República de San Marino; el Arzobispo Mario Enrico Delpini, metropolitano de Milán; el Señor Davide Prosperi, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación...", informaron. La lista concluye con la "señora María Corina Machado".

corina papa leon

La audiencia papal tuvo lugar el mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que Alberto Trentini y Mario Burlo, dos detenidos desde noviembre de 2024 en Venezuela, habían sido liberados y se encontraban de regreso a casa.

En tanto que este reconocimiento le generó un conflicto con el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien considera que él debió ser elegido para ganar el Nobel y desestimó a Machado para gobernar Venezuela, tras la detención de Maduro. Por su parte, Machado ha ofrecido ceder el galardón al republicano.

Donald Trump y María Corina Machado se encontrarán en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibirá esta semana en Washington a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en lo que será el primer encuentro presencial entre ambos dirigentes desde el inicio del proceso de transición en Venezuela.

“Recibiré a María Corina Machado el martes o miércoles”, señaló Trump ante la prensa a bordo del Air Force One, precisando que la reunión se concretará el 14 o 15 de enero. El mandatario ya había adelantado la posibilidad de este encuentro durante una entrevista emitida la semana pasada en Fox News.

Las declaraciones se produjeron en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses y por el escenario político posterior en Venezuela. Trump afirmó que su administración mantiene contactos tanto con la oposición como con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

En la misma instancia, el mandatario estadounidense señaló que “estamos trabajando muy bien con los líderes” en referencia a la situación venezolana y dejó abierta la posibilidad de una futura reunión con Rodríguez. “En algún momento lo haré”, afirmó.

