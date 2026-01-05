María Corina Machado le agradeció a Donald Trump y afirmó que "la transición es inevitable"

En su mensaje, la dirigente también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su administración, por lo que calificó como “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”. En ese sentido, aseguró que una Venezuela libre será “el principal aliado de Estados Unidos” en áreas clave como seguridad, energía, democracia y derechos humanos.

CORINA MACHADO

Las declaraciones de Machado se producen el día en que Nicolás Maduro llegó junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparece por primera vez ante un juez estadounidense. El acto judicial ocurre tras su captura el pasado sábado en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos.

De acuerdo con la información disponible, Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn hasta un punto en las afueras de la ciudad, desde donde un helicóptero los condujo a un helipuerto cercano al tribunal. La comparecencia está prevista para las 12:00 del mediodía, hora local.

Machado cerró su mensaje con un llamado a la esperanza y a la unidad nacional. “Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, escribió, al tiempo que reiteró que la celebración de la libertad se hará pronto “en nuestra tierra”.