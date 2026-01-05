María Corina Machado le agradeció a Donald Trump y afirmó que "la transición es inevitable"

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la detención de Nicolás Maduro ocurrida este fin de semana en Caracas.
La líder opositora venezolana aseguró que la movilización global de venezolanos marca un punto de no retorno hacia la transición política en el país.
María Corina Machado aseguró que la detención de Nicolás Maduro marca la inminencia de la transición en Venezuela
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, destacó que ciudadanos salieron a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo, lo que calificó como una demostración inequívoca de que “la libertad de Venezuela está cerca”.
Machado afirmó que esta jornada internacional representa “un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición”, y subrayó que la presión ciudadana dentro y fuera del país continúa creciendo.
Según expresó, el clamor de los venezolanos se ha convertido en una fuerza organizada que trasciende fronteras y acelera el final del modelo chavista.
En su mensaje, la dirigente también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su administración, por lo que calificó como “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”. En ese sentido, aseguró que una Venezuela libre será “el principal aliado de Estados Unidos” en áreas clave como seguridad, energía, democracia y derechos humanos.
Las declaraciones de Machado se producen el día en que Nicolás Maduro llegó junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparece por primera vez ante un juez estadounidense. El acto judicial ocurre tras su captura el pasado sábado en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos.
De acuerdo con la información disponible, Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn hasta un punto en las afueras de la ciudad, desde donde un helicóptero los condujo a un helipuerto cercano al tribunal. La comparecencia está prevista para las 12:00 del mediodía, hora local.
Machado cerró su mensaje con un llamado a la esperanza y a la unidad nacional. “Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, escribió, al tiempo que reiteró que la celebración de la libertad se hará pronto “en nuestra tierra”.