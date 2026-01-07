María Corina Machado cree que su coalición debe liderar Venezuela: "Estamos listos"

En tanto, Delcy Rodríguez -vicepresidenta durante el regimen de Maduro- juró ante la asamblea bolivariana como "presidenta" de Venezuela (interina, pero presidenta al fin).

Machado no tiene dudas, el pueblo votó hace más de un año y medio y eligió abrumadoramente a Edmundo González Urrutia. Es lo único que cuenta. "Estamos listos para gobernar", dice Corina Machado. Un mensaje que tiene como destinatario a la Casa Blanca, más que al palacio de Miraflores.

Mensaje para Donald Trump: Machado quiere gobernar a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que su coalición política está preparada para asumir el gobierno de Venezuela tras la caída y captura de Nicolás Maduro, y sostuvo que no existe un vacío de poder porque la voluntad popular ya fue expresada en las urnas. En una entrevista con CBS News, Machado aseguró que la oposición cuenta con legitimidad, liderazgo y un plan para conducir la transición política del país.

“El pueblo de Venezuela ya ha elegido”, remarcó en referencia a las elecciones presidenciales de 2024. Aunque ella fue inhabilitada por el régimen chavista para competir, recordó que el diplomático retirado Edmundo González fue su reemplazo y que su victoria fue reconocida por Estados Unidos y otros gobiernos internacionales, luego de que el oficialismo fuera acusado de manipular el recuento de votos.

Durante la entrevista, Machado fue consultada de manera directa sobre si consideraba que debía liderar el país en este nuevo escenario. Su respuesta fue contundente: “Absolutamente sí”. Aclaró, sin embargo, que el liderazgo de la transición se apoyaría en la coalición opositora y en el mandato otorgado por los venezolanos. “Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado”, reiteró.

Las declaraciones se produjeron en medio de la incertidumbre política que atraviesa Venezuela, luego de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta designada por Maduro, asumiera de manera interina el poder. Machado fue especialmente crítica con esa situación y afirmó que Rodríguez “no es una figura moderada” y que “nadie confía en ella”, al señalar su rol central dentro del aparato del régimen que gobernó el país durante los últimos años.

maduro y machado Maduro ya no está, pero sigue Delcy Rodríguez, otra chavista y su vice. Corina Machado, ninguneada por Trump. (Foto: A24.com)

¿Trump confía en Delcy Rodríguez pero no en Corina Machado?

Trump no ha hablado bien ni de María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia. Toleró que Delcy Rodríguez jurara como "presidenta" de Venezuela. Rodríguez acaba de decretar 7 días de luto por los "héroes que murieron defendiendo al país y a Maduro".

En todo caso, Machado también se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos impulse un nuevo proceso electoral, pero como plan "B", porque lo primero debería ser reconocer a Urrutia como presidente de Venezuela. Corina es la vice nombrada por Urrutia. Es por eso que repitió varias veces en la nota que en julio de 2024 ya se expresó la voluntad popular y debe ser respetada.

Por el momento, no está claro si Machado o González podrán regresar a Venezuela para encabezar la transición. Sin embargo, la dirigente dejó un mensaje directo a la comunidad internacional: la oposición asegura estar preparada para gobernar de inmediato y avanzar en la reconstrucción democrática del país.

Donald Trump está en otra cosa: se aseguró el acceso al petróleo cuando vuelva a incrementarse la producción. De la democracia y quien gobierna Venezuela, por ahora, nada. Sigue el chavismo residual.