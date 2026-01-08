María Corina Machado se dirigió a los familiares de presos políticos liberados: "La injusticia no será eterna"

“Ustedes no solo acompañaron a sus familiares. Esposos, padres, hijos, hijas, hermanos y nietos sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla. Que este día les devuelva un poco de paz”, agregó.

María Corina Machado seguirá pidiendo por los presos políticos

Machado aseguró además que continuará reclamando hasta que todos los presos políticos recuperen la libertad, y afirmó que su objetivo es que “Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”. “Les hago llegar toda mi admiración y mi amor. Seguimos unidos de la mano de Dios”, concluyó.

Las declaraciones se conocieron luego de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, al presentar la medida como un gesto para “consolidar la unión nacional y contribuir a la paz”. Hasta el momento, se confirmó la liberación de cinco ciudadanos españoles, que ya se encuentran viajando de regreso a su país de origen.