María Corina Machado se dirigió a los familiares de presos políticos liberados: "La injusticia no será eterna"

La dirigente opositora valoró el acompañamiento de los seres queridos de aquellos que fueron detenidos de manera irregular. “Hoy, la verdad logra abrirse paso”, comentó.

La líder opositora venezolana María Corina Machado publicó este jueves un mensaje dirigido a los familiares de los presos políticos que fueron liberados en las últimas horas en Venezuela. Allí destacó la perseverancia de quienes reclamaron durante años por la libertad de sus seres queridos.

“Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo. Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias sostuvieron el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente”, expresó la dirigente antichavista en un posteo publicado en su cuenta de X.

En un video difundido en la red social, Machado resaltó el rol de los allegados de los detenidos: “Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia. Y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo”. Además, remarcó que, aunque nada puede reparar el daño sufrido, “este día importa porque confirma que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun herida, termina abriéndose paso”.

Dirigiéndose a los familiares de las personas detenidas de manera irregular, la exdiputada señaló que este momento debe ser vivido “como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su esfuerzo y su dolor no fueron en vano”.

“Ustedes no solo acompañaron a sus familiares. Esposos, padres, hijos, hijas, hermanos y nietos sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla. Que este día les devuelva un poco de paz”, agregó.

María Corina Machado seguirá pidiendo por los presos políticos

Machado aseguró además que continuará reclamando hasta que todos los presos políticos recuperen la libertad, y afirmó que su objetivo es que “Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”. “Les hago llegar toda mi admiración y mi amor. Seguimos unidos de la mano de Dios”, concluyó.

Las declaraciones se conocieron luego de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, al presentar la medida como un gesto para “consolidar la unión nacional y contribuir a la paz”. Hasta el momento, se confirmó la liberación de cinco ciudadanos españoles, que ya se encuentran viajando de regreso a su país de origen.

