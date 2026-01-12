Venezuela dijo que liberó a 116 presos políticos y crece la expectativa por el gendarme Nahuel Gallo

"Que Trump no se deje engañar", gritan los familiares en Venezuela que aguardan sin noticias la excarcelación de los presos políticos. Quienes se reúnen en torno al "Helicoide" aseguran que en las últimas horas, nadie fue liberado de ese lugar.

Sin embargo, el gobierno de Delcy Rodríguez anunció la liberación de 116 presos políticos. "El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informa que, como resultado del trabajo articulado con los órganos que integran el Sistema de Justicia, en las últimas horas se han concretado 116 nuevas excarcelaciones, sumadas a 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025", aclara un texto que no da nombres ni la acusación que pesaba sobre ellos ni su lugar de detención.

Embed

Presos políticos liberados pero, ¿y Nahuel Gallo?

Según informó la ONG Foro Penal, 15 de los excarcelados estaban en la cárcel Rodeo I, en donde se da por detenido al gendarme argentino, Nahuel Gallo. De esos, se informó que dos son de nacionalidad italiana, pero aunque el régimen habla de más de cien liberados en los últimos días, Organizaciones No Gubernamentales informan que apenas registraron 41.

“Estas medidas han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”, dice un comunicado del ministerio del Servicio Penitenciario. Pero la verdad es que no se puede ni considerar como seria esa acusación de la dictadura chavista. El propio Nahuel Gallo, como dijimos, fue detenido al cruzar la frontera desde Colombia. Iba a visitar a su Pareja en Venezuela y a su hijo. Se lo detuvo y acusó de espionaje.

familiares de presos políticos Los familiares de los detenidos, piden por la liberación de todos los presos políticos. (foto: cuenta de X)

Algunas mujeres de los detenidos realizan guardias permanentes en las diferentes prisiones en torno a la ciudad de Caracas. En sus cuentas de las redes sociales se fotografían pidiendo por la libertad de sus familiares. Por ejemplo, en la prisión de "la Crisálida", ubicada en Los Teques, Caracas, que fueron excarceladas esta madrugada.

¿Y los presos argentinos?

Los organismos no gubernamentales que defienden los Derechos Humanos cuestionan lo que informa el chavismo residual, consentido por Donald Trump. Aún permanecen tras las rejas más de 780 personas bajo esta condición. Entre los detenidos están los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, de quienes no hay noticias hasta el momento

“El panorama general para los privados de libertad por razones políticas no ha experimentado cambios significativos”, dijo Romero, y recordó que la cifra de detenidos superaba los 800 hasta esta madrugada. El caso de Giuliani es menos conocido: Llegó a Venezuela el 5 de abril de 2025 por motivos laborales y comerciales. Pocos días después, en la semana del 23 de mayo, cuando el país se preparaba para elecciones legislativas, fue detenido por las autoridades locales. Germán Giuliani es abogado penalista argentino. Como en el caso del gendarme, su esposa, Virginia Rivero, contó que fue acusado de delitos como terrorismo, narcotráfico y de ser un mercenario. Hasta el día de hoy, no recibieron una sola prueba de vida.

abogado giuliani preso en venezuela Germán Giuliani, el otro argentino preso en Venezuela. Es abogado y como a Gallo, se lo acusa de espía y al mismo tiempo, narcotraficante y mercenario. (foto: Cuenta de X de la familia)

La alternativa de un tiempo de libertad recuperada para los venezolanos - y no sólo ellos - tarda en llegar. Por ahora, la presencia norteamericana el 3 de enero y la "vigilancia desde Washington", solo dejó afuera del poder a Nicolás Maduro y aseguró el control del petróleo para los Estados Unidos. De la democracia y las libertades de los ciudadanos, poco y nada se avanza.