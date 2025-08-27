El pasado de adicciones del novio con el que acaba de comprometerse Taylor Swift

También fue fundamental una figura que lo acompaña hasta el día de hoy: su hermano mayor, Jason Kelce, intervino ante los entrenadores y logró que se le diera una nueva chance: Travis volvió al equipo tight end (un "ala cerrada", y logró recuperar la beca gracias a un plan de recuperación).

Su hermano brilló como defensor en otro equipo muy poderoso, las Águilas de Filadelfia. También es una estrella, pero sin ser tan determinante como Travis. Y ni hablar de la fama que sumó con su relación con Taylor Swift.

Allí comenzó a jugar en una posición que revolucionaria ese puesto y la manera de jugar en el Fútbol americano. Pero no fue el único inconveniente de adicciones

Exposición al riesgo de opioides (cirugías y prevención)

El fútbol americano es muy violento y sufrir duras lesiones es muy común. Incluso para las grandes estrellas. A lo largo de su carrera tuvo que soportar unas ocho cirugías en nueve años. Para combatir los dolores, Kelce recibió prescripciones de opioides, con el riesgo de ser un calmante altamente adictivo.

Admitió que, en su primera operación, sintió el profundo efecto de estos fármacos y lo "fácil" que podría haber sido desarrollar una dependencia. Pero no fue así y para concientizar sobre este problema, creó una fundación y campañas para advertir a los más jóvenes sobre el riesgo de los opioides y el riesgo de adicciones sin salida.

El alcohol, ¿otro problema o sólo rumores?

En redes sociales, usuarios sugirieron que Kelce podría tener un problema con el alcohol tras observarlo aparentemente afectado durante la celebración del Super Bowl. Sin embargo, no existen declaraciones oficiales que respalden esto, ni Travis ni su entorno han confirmado algún problema relacionado con consumo excesivo de alcohol.

Otro mundo: el jet set internacional

En solo dos años, su figura, ya famosa en los Estados Unidos, pasó a ser conocido en el mundo entero. Para que se entienda, Travis Kelce, en su equipo (Kansas City Chiefs) es como una suerte de Di María o De Paul para Messi, en la selección campeona del Mundo. Pero en 2023, comenzaron los rumores de un idilio entre ambos. Él aprovechaba los recesos de la temporada para ir a verla en su gira por los Estados Unidos en el "Eras tour". Al principio no llamaba la atención, porque Taylor Swift es un suceso en cualquier ciudad que se presente, en todo el mundo. Y tiene fanáticos de todo tipo.

Pero a medida que el tour avanzó, se lo vio en otras ciudades e, incluso, hubo versiones sobre citas bien resguardas o salidas a comer.

El 7 y 8 de julio de 2023, Swift se presentó en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la casa de los Chiefs, el equipo de Kelce. Allí se los vio más juntos que nunca y los rumores, pasaron a tener el grado de confirmación necesaria: ambos estaban solos y la música los unió como pareja.

Taylor Swift y su futura suegra, viendo a Travis Kelce en el fútbol americana.

“Si estás en un concierto de Taylor Swift, existen estas pulseras de la amistad, y yo recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor una con mi número”, contó el deportista. Por si hacía falta una confirmación, él la invitó a verlo jugar en el mismo estadio, con su club, el mejor de la liga. Y allí estuvo como Taylor, como hincha apasionada, acompañada por la madre de Travis. Listo. Romance confirmado.

taylor y travis en buenos aires

Buenos Aires, testigo del amor

El 9, 10 y 12 de noviembre de 2023, el "eras tour" trajo a Buenos Aires a Taylor Swift y no solo a ella. Travis aprovechó una fecha libre del fútbol americano, tomó un avión privado y aterrizó en Ezeiza. Fue a verla a River y cuando terminó el recital, Taylor salió por una puerta especial y se besó con su novio.

Lo demás es conocido. Taylor finalizó el "eras tour", en donde recaudó en un año de recitales por todo el mundo: más de 2.200 millones de dólares. Y este año, hace pocos días, uso el podcast de los hermanos Kelce para presentar la tapa de su nuevo disco.

Ahora acaban de comprometerse. La "boda del año" para los norteamericanos. Hasta Donald Trump - enemigo en términos políticos de Taylor - al conocer la noticia, posteó deseándole éxito en el amor. Kelce está cerca del retiro. Dejó atrás sus adicciones, es una figura única en su deporte y, además, se va a casar con una de las mujeres más seguidas en el mundo entero.