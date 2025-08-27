En vivo Radio La Red
Mundo
Taylor Swift
casamiento
Casamiento mundial

El pasado de adicciones del novio con el que acaba de comprometerse Taylor Swift

La cantante más famosa del mundo anunció su compromiso con una estrella del fútbol americano, el deporte que es pasión en los Estados Unidos. Será "la boda del año". El jugador dejó atrás una compleja historia de adicciones

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Quién es el deportista que conquistó el corazón de Taylor Swift. (Foto: A24.com)

"Es una historia de amor, cariño. Solo di sí". Es la manera que eligieron dos celebridades para anunciar su esperado compromiso. La cantante y compositora Taylor Swift, la más famosa y exitosa del mundo, se va a casar con Travis Kelce, uno de los jugadores estrella del fútbol americano. Uno de los mejores en la historia del deporte.

Juntos causaron una revolución en las redes desde que comenzaron los rumores de una amistad, que luego se convirtió en noviazgo. Ahora sellaron el compromiso con un anillo de 8 kilates, valuado, por lo menos en un millón de dólares. El jugador del mejor equipo de la NFL (National Football League) tiene un historial de adicciones con los que tuvo que combatir durante toda su carrera deportiva, hasta convertirse en una leyenda.

compromiso Taylor Swift
El compromiso de Taylor Swift con una estrella del fútbol americano. (Foto: Cuenta de X de Taylor Swift)

El novio de Taylor: problemas con la marihuana

Durante su etapa en la Universidad de Cincinnati, Kelce fue suspendido durante toda la temporada 2010 tras dar positivo en un control de drogas por consumo de marihuana, luego de una noche de excesos en Nueva Orleans previo al Sugar Bowl. Ya era un jugador destacado en la liga universitario y estaba a punto de jugar la final del torneo en ese nivel. Fue uno de los peores momentos, en el plano personal y deportivo: le costó la pérdida de la beca universitaria y estuvo suspendido durante un año para jugar por la universidad de Cincinnati.

Sin embargo, ese episodio dejó una marca que quiso borrar para el futuro. En su cuenta de podcast, una vez contó que representó esa dura suspensión deportiva: "Me pasé de fiesta allí, me hicieron una prueba de drogas y, desde ese momento, me di cuenta de que tenía que ponerme las pilas”. Según él, aprendió el mensaje.

También fue fundamental una figura que lo acompaña hasta el día de hoy: su hermano mayor, Jason Kelce, intervino ante los entrenadores y logró que se le diera una nueva chance: Travis volvió al equipo tight end (un "ala cerrada", y logró recuperar la beca gracias a un plan de recuperación).

Su hermano brilló como defensor en otro equipo muy poderoso, las Águilas de Filadelfia. También es una estrella, pero sin ser tan determinante como Travis. Y ni hablar de la fama que sumó con su relación con Taylor Swift.

Allí comenzó a jugar en una posición que revolucionaria ese puesto y la manera de jugar en el Fútbol americano. Pero no fue el único inconveniente de adicciones

Embed

Exposición al riesgo de opioides (cirugías y prevención)

El fútbol americano es muy violento y sufrir duras lesiones es muy común. Incluso para las grandes estrellas. A lo largo de su carrera tuvo que soportar unas ocho cirugías en nueve años. Para combatir los dolores, Kelce recibió prescripciones de opioides, con el riesgo de ser un calmante altamente adictivo.

Admitió que, en su primera operación, sintió el profundo efecto de estos fármacos y lo "fácil" que podría haber sido desarrollar una dependencia. Pero no fue así y para concientizar sobre este problema, creó una fundación y campañas para advertir a los más jóvenes sobre el riesgo de los opioides y el riesgo de adicciones sin salida.

El alcohol, ¿otro problema o sólo rumores?

En redes sociales, usuarios sugirieron que Kelce podría tener un problema con el alcohol tras observarlo aparentemente afectado durante la celebración del Super Bowl. Sin embargo, no existen declaraciones oficiales que respalden esto, ni Travis ni su entorno han confirmado algún problema relacionado con consumo excesivo de alcohol.

Embed

Otro mundo: el jet set internacional

En solo dos años, su figura, ya famosa en los Estados Unidos, pasó a ser conocido en el mundo entero. Para que se entienda, Travis Kelce, en su equipo (Kansas City Chiefs) es como una suerte de Di María o De Paul para Messi, en la selección campeona del Mundo. Pero en 2023, comenzaron los rumores de un idilio entre ambos. Él aprovechaba los recesos de la temporada para ir a verla en su gira por los Estados Unidos en el "Eras tour". Al principio no llamaba la atención, porque Taylor Swift es un suceso en cualquier ciudad que se presente, en todo el mundo. Y tiene fanáticos de todo tipo.

Pero a medida que el tour avanzó, se lo vio en otras ciudades e, incluso, hubo versiones sobre citas bien resguardas o salidas a comer.

El 7 y 8 de julio de 2023, Swift se presentó en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la casa de los Chiefs, el equipo de Kelce. Allí se los vio más juntos que nunca y los rumores, pasaron a tener el grado de confirmación necesaria: ambos estaban solos y la música los unió como pareja.

hincha más famosa
Taylor Swift y su futura suegra, viendo a Travis Kelce en el fútbol americana. (Foto: Gentileza SI)

“Si estás en un concierto de Taylor Swift, existen estas pulseras de la amistad, y yo recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor una con mi número”, contó el deportista. Por si hacía falta una confirmación, él la invitó a verlo jugar en el mismo estadio, con su club, el mejor de la liga. Y allí estuvo como Taylor, como hincha apasionada, acompañada por la madre de Travis. Listo. Romance confirmado.

taylor y travis en buenos aires

Buenos Aires, testigo del amor

El 9, 10 y 12 de noviembre de 2023, el "eras tour" trajo a Buenos Aires a Taylor Swift y no solo a ella. Travis aprovechó una fecha libre del fútbol americano, tomó un avión privado y aterrizó en Ezeiza. Fue a verla a River y cuando terminó el recital, Taylor salió por una puerta especial y se besó con su novio.

Lo demás es conocido. Taylor finalizó el "eras tour", en donde recaudó en un año de recitales por todo el mundo: más de 2.200 millones de dólares. Y este año, hace pocos días, uso el podcast de los hermanos Kelce para presentar la tapa de su nuevo disco.

Ahora acaban de comprometerse. La "boda del año" para los norteamericanos. Hasta Donald Trump - enemigo en términos políticos de Taylor - al conocer la noticia, posteó deseándole éxito en el amor. Kelce está cerca del retiro. Dejó atrás sus adicciones, es una figura única en su deporte y, además, se va a casar con una de las mujeres más seguidas en el mundo entero.

