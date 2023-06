El regreso de "Mr. Blooper" a la Casa Blanca: Joe Biden, otra vez protagonista de olvidos y confusiones

Cada confusión pone los pelos de punta a sus asesores y colaboradores y hace frotarse las manos a los republicanos que -con o sin Trump- dicen que el mandatario demócrata no está en condiciones para presentarse a una reelección.

Con el primer ministro Modi, las cosas comenzaron mal de entrada. Después de un gran recibimiento a las puertas de la Casa Blanca, llegó el momento de los himnos.

Como hacen los presidentes de Estados Unidos, se llevan la mano derecha sobre su corazón. Así lo hizo Biden. Pero lo que sonaba fue el himno de la India. En lugar de pensar "a lo hecho, pecho" y dejarse justamente en ese lugar la mano, Biden comenzó a bajarla lentamente, como en etapas, hasta quedar en posición de "firmes". El episodio quedó más grotesco todavía.

biden secuencia confusión.jpg La secuencia en la que Biden saluda por error al himno de la India, creyendo que era el de Estados Unidos (Foto: A24.com).

Bienvenido, señor presidente

No fue el único inconveniente. Tal vez Biden se sienta más cómodo con los sistemas presidencialistas que con los gobiernos parlamentarios. A Xi Jinping acaba de decirle dictador, pero siempre lo llama por su cargo: "Presidente de China".

Con Narendra Modi hizo exactamente lo mismo. Lo saludó con un "bienvenido, señor Presidente", solo que Modi es el primer ministro. La India es una república parlamentaria y el presidente -jefe del estado, pero no del gobierno- se llama Draupadi Murmu.

mr. president se equivoca Biden.jpg Joe Biden llamó "Sr. presidente" a Narendra Modi, que en realidad es el primer ministro de la India. (Foto: Gentileza Factbase)

Un consejo para los asesores en el Salón Oval: es más fácil recordar que Modi es primer ministro que tener que decir el nombre del presidente de la India. Suponemos que Draupadi Murmi es propicio para otro furcio de Mr. Blooper.

Joe Biden desorientado: "¿Dónde estamos?"

El peor momento de todos fue cuando, al momento de un brindis en honor del visitante, Joe Biden debía invitar protocolarmente al primer ministro Modi a tomar asiento para la cena de estado. El presidente se puso en marcha alojándose del atril y Modi lo siguió.

Pero de pronto, el norteamericano se paró y preguntó en voz alta: "¿Dónde estamos?". Algún colaborador le debe haber indicado algo porque Biden levantó su mano derecha y le señaló a Modi hacia el lugar indicado.

"Where are we", en inglés puede significar que alguien está perdido ("¿Dónde estamos?") pero también una manera rápida o coloquial de preguntar sobre una ubicación determinada en un salón o en una mesa, equivalente a "¿dónde nos ubicamos?".

Cada uno puede tomar la opción que prefieran según las simpatías que tenga o no por Joe Biden. Pero a sus 80 años, lleva una serie de episodios grotescos, graciosos o "preocupantes" por lo que "su pasado lo condena".

Bueno, en realidad no es solo el pasado. En unas pocas horas, Narendra Modi fue testigo directo de las confusiones de "Mr. Blooper".