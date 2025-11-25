El sorpresivo mensaje de la Iglesia sobre el poliamor: "Solo la monogamia garantiza que la sexualidad..."

La nota doctrinal —titulada “Una sola carne: alabanza de la monogamia”— sostiene que “poligamia, adulterio o poliamor se basan en la ilusión de que la intensidad de la relación puede encontrarse en una sucesión de rostros”. Y agrega que nuestra época enfrenta “diversas desviaciones en relación con el amor: un aumento de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la trivialización del adulterio y la promoción del poliamor”.

El escrito, de 40 páginas, reafirma la centralidad del matrimonio heterosexual y, según explicó el cardenal Víctor Manuel Fernández —prefecto del Dicasterio para la Doctrina—, busca exponer las razones que sustentan “la elección de una unión de amor única y exclusiva, una pertenencia recíproca rica y total”.

El documento evoca el pensamiento filosófico de Juan Pablo II en “Amor y responsabilidad”, que “permite comprender por qué solo la monogamia garantiza que la sexualidad se desarrolle en el marco del reconocimiento del otro como sujeto con quien se comparte la vida por completo, un sujeto que es un fin en sí mismo y nunca un medio para sus propias necesidades”

La nota también incorpora un matiz relevante en la mirada eclesiástica: reconoce que la sexualidad en el matrimonio no se reduce únicamente a la procreación. En la enseñanza católica, este ámbito tiene dos dimensiones: la unitiva, que fortalece el vínculo entre la pareja y puede reflejar el amor divino; y la procreativa, orientada a la apertura a la vida. Aunque la Iglesia mantiene la prohibición del uso de anticonceptivos artificiales, esta postura es objeto de debate interno.

El documento concluye que “la unidad es la propiedad fundante” del matrimonio y que el “fin unitivo de la sexualidad… no se limita a asegurar la procreación”, reforzando la defensa doctrinal de la monogamia.