DULCE

Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, presentó a su novia y sorprendió con una propuesta muy tierna

En sus redes sociales, Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, presentó a su novia.

25 nov 2025, 20:31
bastian demichelis
bastian demichelis

Después de acompañar a su mamá Evangelina Anderson a MasterChef Celebrity (Telefe), Bastian Demichelis volvió a ser noticia, esta vez por su vida personal. El adolescente, que juega en las inferiores de River, compartió en sus redes sociales que está de novio con Tiziana Aranda, y el anuncio generó una verdadera revolución entre sus seguidores.

La joven publicó en TikTok un video en el que ambos aparecen bailando juntos. Allí escribió: “Precioso, te adoro”. La respuesta de Bastian no tardó en llegar y fue igual de romántica: “Hermosa mía”, acompañado de varios emojis de corazones rojos que dejaron en claro el cariño entre ellos.

Pero el gesto más comentado fue la propuesta oficial de Bastian. Con globos en la pared que formaban la frase "Querés ser mi novia", sumó otros en forma de corazón y decoró la cama con pétalos de rosas. Una escena romántica que conquistó a Tiziana y que rápidamente se viralizó, llenando de ternura a quienes siguen de cerca la vida del hijo de Evangelina y Martín Demichelis.

bastian demichelis

¿Cuál fue el gesto de Bastian que hizo llorar a Evangelina Anderson en plena gala de MasterChef?

Evangelina Anderson se quebró durante su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), al recordar un gesto muy especial de su hijo Bastian que la emocionó frente a todos.

Tras varios meses de su separación de Martín Demichelis, la modelo encontró en sus hijos el mayor sostén afectivo. En la gala del 20 de noviembre reveló que Bastian decidió tatuarse sus ojos, un símbolo cargado de amor y significado que la dejó profundamente conmovida.

En ese momento, Wanda Nara quiso saber qué había sentido al descubrir el tatuaje. Anderson, visiblemente emocionada, respondió: "Muy emocionante. Le dije: '¿De dónde sacaste eso?' y me dijo: 'Porque son hermosos tus ojos. ¿Cómo le voy a decir que no?'".

La emoción fue tan grande que, al intentar hablar de sus hijos, no pudo continuar. "Tengo tres hijos que son...", alcanzó a decir antes de que las lágrimas la interrumpieran. Luego de unos segundos de silencio y de recomponerse, pidió disculpas: "Perdón". La escena dejó en evidencia la intensidad del vínculo con sus hijos y cómo un gesto tan íntimo como un tatuaje puede despertar sentimientos profundos y difíciles de contener.

