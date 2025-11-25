Revelan el secreto oculto de Martín Demichelis en los inicios de su relación con Evangelina Anderson

De igual modo, explicó un momento particular que se dio entre ellos cuando comenzaron en 2007: "La primera navidad que la lleva a pasar las fiestas con él en el pueblo, él después de las 00 brindó y se fue a buscar la noviecita". Por su parte Daniel Fava, defendió a Demichelis: "Eso porque él estaba de novio con una chica de Justiniano Posse y después conoció a Evangelina Anderson, en un periodo de confusión".

Cuál fue el primer gesto público de Martín Demichelis hacia su primogénito

Martín Demichelis atraviesa un período de fuertes cambios personales y profesionales: recientemente se desvinculó de Rayados de México y puso fin a su relación con Evangelina Anderson. En medio de ese panorama, sorprendió con un gesto que dejó ver su costado más sensible.

El exdefensor decidió interactuar públicamente por primera vez con una publicación de su hijo mayor, Facundo Bono —a quien reconoció como su primogénito poco antes de la pandemia— y le dejó un “Me gusta” en Instagram. El joven tatuador había compartido una serie de imágenes acompañadas por un profundo mensaje: “Lo que quema por dentro también es lo que alumbra por fuera. Ardo. Me transformo. No busco encajar. Busco encender. Es mi manera de seguir vivo. Y el resto… mejor que lo diga el silencio”.

Ese simple gesto de Martín no pasó inadvertido. Para muchos usuarios fue una señal clara de acercamiento, una forma de poner en valor el vínculo que, durante mucho tiempo, se mantuvo fuera del foco público.

La historia de Facundo tomó estado mediático en agosto de 2024, cuando él mismo decidió contar su verdad en las redes, donde se definió como “el bastardo” y explicó que mantenía un buen trato tanto con sus hermanos como con la entonces esposa del exfutbolista. Su descargo marcó un quiebre y abrió paso a un proceso de mayor visibilidad familiar.