Causa Cuadernos: Ernesto Clarens declaró que llevaba dinero "a Cristina y Néstor Kirchner o sus secretarios"

el-abogado-carlos-beraldi-junto-a-su-defendida-la-expresidenta-cristina-kirchner-siguieron-de-manera-virtual-el-juicio-por-la-causa-cuadernos-foto-captura-youtube-poder-judicial-de-la-nacion-WUB77WF3RRFJLMDBEI Cristina Kirchner durante el juicio.

Luego se incorporó la declaración de Víctor Gutiérrez, exsecretario de Néstor Kirchner, quien describió la relación interna que tenían con la entonces presidenta. La acusación sostiene que el dinero era entregado en distintos domicilios vinculados al matrimonio Kirchner —Uruguay 1306, Juncal 1411, Olivos y la Casa Rosada— y posteriormente redistribuido entre otros funcionarios.

En paralelo, el tribunal sobreseyó a Enrique Pescarmona luego de que el Cuerpo Médico Forense determinara que padece una incapacidad mental sobreviniente producto de una enfermedad neurodegenerativa.

Presiones para acelerar y tensiones con Casación

El reinicio del juicio se da mientras crece la presión institucional. Tanto la Cámara de Casación como el Consejo de la Magistratura reclamaron mayor celeridad, ampliación de recursos y salas adecuadas para audiencias presenciales.

Desde el TOF7 respondieron que la organización del juicio es una facultad exclusiva del tribunal y advirtieron que cualquier interferencia podría afectar su independencia. Señalaron, además, limitaciones de personal, problemas edilicios y dificultades para sostener un formato totalmente presencial con más de 600 testigos previstos.

Incluso el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti intervino públicamente para exigir que el tribunal “trabaje en verano” si es necesario para cumplir plazos.

juicio-cuadernos (2) Sigue la virtualidad en el juicio de la causa Cuadernos.

Cómo será el nuevo esquema de audiencias

El TOF7 decidió avanzar con dos audiencias por semana, los martes y jueves, bajo la modalidad virtual, mientras insisten en disponer de salas aptas para retomar la presencialidad. La sala AMIA de Comodoro Py, propuesta por Casación, continúa en refacciones y recién estaría disponible el 10 de diciembre.

El objetivo es ganar velocidad sin resignar autonomía, en una causa con alto impacto político y judicial. La reanudación de este martes —con la continuidad de la lectura del extenso requerimiento— fue el primer test del nuevo cronograma.

Quiénes están en el banquillo

El juicio reúne a figuras centrales de la política y el empresariado. Entre los imputados están: