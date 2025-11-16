Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán la presidencia en el balotaje

elecciones chile reuters3

La votación comenzó a las 8 de la mañana, con los colegios electorales operativos en todo el país, y se extendió hasta las 18.00. Los primeros resultados oficiales comiencen a conocerse alrededor de las 20.00.

Más de 15,7 millones de chilenos estuvieron habilitados para votar al próximo presidente, a la totalidad de los 155 diputados, a 23 de los 50 senadores y a los consejeros regionales, responsables de la administración territorial.

Kast llamó a la unidad de la derecha de cara al balotaje

El candidato presidencial republicano José Antonio Kast llamó a un acuerdo de centroderecha de cara al balotaje del 14 de diciembre, cuando enfrentará a la postulante oficialista Jeannete Jara.

El dirigente de derecha salió segundo en las elecciones de este domingo y, tras celebrar el ingreso a la segunda vuelta, hizo un llamado a "la unidad con los distintos equipos de la centroderecha".

Según dijo, juntos podrán "recuperar y reconstruir la patria", al hablar tras conocerse los resultados oficiales.

José Antonio Kast

Jara: "La democracia hay que cuidarla para que no se ponga en riesgo"

La candidata del oficialismo Jeannete Jara agradeció el respaldo en las elecciones y llamó a “cuidar la democracia”.

"Estoy dando la cara y les agradezco que nos acompañen dando un mensaje potente, de esperanza y futuro para el país. Creo que Chile es un país grande y no lo podemos olvidar, no dejemos que nos haga creer que no lo somos", resaltó, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Y enfatizó: “Nuestra patria va a seguir creciendo con todos y todas. La democracia hay que cuidarla y valorarla para que se ponga en riesgo”.

Elecciones en Chile: voto obligatorio

Esta jornada electoral también estuvo marcada por un cambio clave: por primera vez el voto es obligatorio, y quienes no se presenten a sufragar podrán recibir multas de hasta 100 dólares, según la normativa vigente.

El desarrollo de la votación se llevó adelante con normalidad y sin incidentes relevantes, según informaron el Servicio Electoral (Servel) y las autoridades encargadas de la seguridad. A lo largo del día se registraron filas moderadas en distintos centros de votación, principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde.