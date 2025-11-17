Maxi López chicaneó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity y reavivó el picante episodio del "marroquí"

En su entrevista individual, el exfutbolista reforzó la idea: "El marroquí. Ella sabe de qué hablo". Cabe recordar que este año Wanda había sido vinculada con Achraf Hakimi, futbolista del Paris Saint-Germain y excompañero de Mauro Icardi.

La conductora, algo incómoda, contestó: "¿Eh? No vengas a pasar factura que fue todo todo después de vos". Maxi siguió con su juego: "Hubo un marroquí en esa película". Wanda, firme, le respondió: "No tiene nada que ver con vos, dejá de preguntar y averiguar de mi vida privada", y enseguida gritó: "¡Betular! Tu cocinero se está distrayendo un montón".

Más tarde, López volvió a la carga en cámara: "Se hace la tonta, pide ayuda a Betular". El pastelero, divertido, intervino: "No, porque me dijo que era en honor tuyo el plato".

Maxi cerró con una frase que dejó clara su intención de ganar la pulseada. "Wanda, jaque mate", dijo entre risas en su entrevista individual.

Embed

¿Cuál fue el filoso comentario de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef con indirecta para Icardi?

El lunes pasado MasterChef Celebrity (Telefe) vivió una gala marcada por las risas, las ironías y algunas frases con doble sentido. En el marco del reto gastronómico, que proponía recrear recetas de la época medieval, Maxi López no dejó pasar la oportunidad de lanzar un comentario que tuvo como destinataria a Wanda Nara y, de manera indirecta, también a Mauro Icardi, expareja de la conductora.

Al momento de presentar su preparación frente al jurado, Wanda quiso saber más detalles y le preguntó: "¿Habías hecho conejo alguna vez?", a lo que Maxi contestó con franqueza: "No, fue la primera vez. Sí, comí".

La conductora insistió: "¿Dónde?", y él respondió: "En algún restaurant". Wanda agregó: "Yo cocino conejo, por eso". Fue entonces cuando López lanzó su chicana: "Yo llegué en la etapa medieval, me parece. No había nada: ni un tostado, ni una milanesa, nunca un conejo".

Lejos de incomodarse, Wanda respondió con humor y devolvió la ironía: "Después de vos tuve otro marido". Maxi retrucó: "Claro, a ese le cocinabas conejo". Y ella remató: "Traía conejos y yo los hacía a la cacerola, era casi como vivir en la época medieval".

Más adelante, en su entrevista a solas, López volvió a dejar clara su postura con otra frase punzante: "Yo me llevé la peor parte, la medieval".