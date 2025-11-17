La desopilante pregunta de Sofía Gonet que dejó mudos a los participantes en MasterChef Celebrity

La situación generó carcajadas y hasta un silencio estratégico del equipo contrario. La influencer, lejos de quedarse callada, lanzó con picardía en su entrevista individual: "El otro equipo no me contesta. Mudos. Y saben muy bien si son o no ciruelas. La guerra ya está declarada".

¿Qué súplica hizo Sofía Gonet para Homero Pettinato en MasterChef Celebrity?

Sofía Gonet, más conocida como La Reini, volvió a destacarse en MasterChef Celebrity (Telefe). No solo logró conquistar al jurado con su propuesta gastronómica, sino que además se llevó todas las miradas al revelar una confesión inesperada sobre su ex, Homero Pettinato.

En el último reto de la competencia, la influencer presentó unas ribs de cerdo con chutney de manzana y papas pay que cautivaron a los chefs. Germán Martitegui, fiel a su estilo exigente, no dudó en elogiarla: "Yo le quiero dar la bienvenida a cuatro cosas a MasterChef: al chutney, al cerdo bien cocido, a las papas pay bien hechas y a La Reini".

La conductora Wanda Nara también se sumó con un comentario que mezcló moda y cocina, destacando su estilo: "Reini, un hallazgo. Yo te digo que con esos zapatos y ese plato, no hay hombre que se resista".

Fue en ese momento cuando Sofía, entre risas y mirando a Damián Betular, lanzó una frase que sorprendió a todos: "Ay, ¿viste? Qué bueno eso. Yo cocinaba ribs con mi ex, que es amigo de Betu".

Sin embargo, lo más llamativo llegó después, en las entrevistas individuales, donde La Reini se permitió abrir su corazón con humor y nostalgia: "Hoy mi ex me vino bien, la verdad, con el plato. Homero, te amo, volvé conmigo, por favor. Perdoname, borro el video de TikTok, perdoname, volvamos".