Boca le ganó a Tigre y cerró el Torneo Clausura como líder de su zona

El equipo dirigido por Claudio Úbeda venció 2-0 al Matador con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani, en un duelo donde aseguró el liderazgo de la Zona A y el beneficio de definir como local en los Playoffs.

Boca Juniors superó este domingo a Tigre por 2-0 en La Bombonera, en un partido correspondiente a la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Claudio Úbeda se impuso con autoridad y selló su clasificación como primero en su grupo, un resultado que le permite afrontar la instancia de Playoffs con la ventaja de definir de local en cada cruce hasta una eventual final.

Los goles del conjunto xeneize fueron convertidos por Ayrton Costa y Edinson Cavani, quien anotó desde el punto penal tras una intervención del VAR. El triunfo también permitió que Boca finalice la etapa regular con 29 puntos, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del campeonato y manteniendo el segundo lugar en la tabla anual con 62 unidades.

Un primer tiempo dominado por Boca

Desde el inicio, Boca trató de imponer condiciones y manejar los tiempos del partido. Con buen control del balón y un posicionamiento alto, el equipo local buscó generar peligro sobre el arco defendido por Gonzalo Marinelli. Tigre, por su parte, apostó a sostener el orden defensivo y esperar alguna salida rápida que pudiera tomar mal parado al equipo de Úbeda.

El primer quiebre del partido llegó a través de una pelota parada. A los 22 minutos, tras un córner desde la derecha, Ayrton Costa apareció en el área para anticiparse a sus marcadores y meter un cabezazo que se convirtió en el 1-0. El defensor, uno de los refuerzos más destacados del semestre, volvió a mostrar su aporte tanto en defensa como en las jugadas ofensivas.

Luego del gol, Boca mantuvo el control del juego y siguió generando aproximaciones. Equi Fernández y Kevin Zenón dominaron el mediocampo, mientras que Cavani y Miguel Merentiel se movían con intensidad en ataque para arrastrar marcas y generar espacios. Aunque el Xeneize no logró ampliar la ventaja en la primera parte, la superioridad fue evidente.

Un penal sancionado por el VAR amplió la diferencia

En el segundo tiempo, Tigre intentó adelantarse unos metros y arriesgar para buscar el empate, ya que el punto le alcanzaba para asegurar su clasificación a la próxima fase. Sin embargo, Boca respondió con firmeza y no dejó que el Matador tomara control del encuentro. Agustín Marchesín, casi sin trabajo en la primera mitad, se mostró seguro en los pocos intentos visitantes.

A los 15 minutos llegó la jugada que terminó de definir el encuentro. Tras un centro al área, la pelota dio en la mano del defensor Tomás Cardona. El árbitro Fernando Rapallini decidió acudir al VAR para revisar la acción y, luego de observarla, sancionó penal para Boca. Edinson Cavani tomó la responsabilidad y, con un remate preciso, puso el 2-0 que sería definitivo. El delantero uruguayo volvió a ser determinante en un momento clave del torneo.

Con dos goles de diferencia, Boca manejó los tiempos y administró la ventaja sin mayores sobresaltos. Úbeda realizó algunas modificaciones para darle aire fresco al equipo, incluyendo el ingreso de jugadores ofensivos y mediocampistas de contención para reforzar la tenencia y evitar cualquier reacción de Tigre.

Un cierre de fase regular que fortalece a Boca

El triunfo significó mucho más que tres puntos. Boca cerró la etapa regular con un rendimiento sólido, una defensa que se mostró firme en las últimas fechas y una delantera que supo aprovechar las oportunidades. La racha positiva de resultados, cuatro victorias consecutivas, alimenta la confianza del plantel de cara a los Playoffs del Clausura, donde buscará sumar un nuevo título a su vitrina.

Además, el equipo ya había asegurado su clasificación para la próxima edición de la Copa Libertadores, un objetivo clave que se obtuvo antes del final de la fase regular.

Del lado del equipo dirigido por Diego Dabove, la derrota deja un sabor amargo. Tigre necesitaba al menos un punto para clasificar sin depender de otros resultados, pero no logró imponerse ni generar situaciones claras para descontar. Con 22 puntos en la Zona A y ubicado séptimo, su permanencia en la competencia dependerá de los resultados de los demás encuentros.

El Matador, que también marcha noveno en la tabla anual con 49 unidades, deberá esperar para conocer su futuro inmediato en el campeonato.

