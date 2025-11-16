Juana Repetto reveló por qué debe hacer reposo durante el embarazo: "Hay que frenar..."
En las últimas horas,Juana Repetto decidió abrirse con sus seguidores y contar en detalle los riesgos de su embarazo. "No quiero que nadie se asuste, ni se alerte con esto", aclaró la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech en un emotivo posteo que compartió en sus redes sociales.
Con el objetivo de remarcar la importancia de los controles ginecológicos periódicos, la actriz e influencer, que ya es mamá de Toribio y Belisario, relató: "Yo tenía una lesión por HPV en el cuello del útero. Las lesiones por HPV pueden convertirse, si uno no las trata, en un cáncer de cuello de útero, lo cual es totalmente evitable y reversible si se hace el seguimiento y el tratamiento correspondiente. En esa cirugía me sacaron un pedacito chiquito de cuello de útero”.
Al referirse a las consecuencias que esa intervención podría tener en el embarazo, agregó: "Cuando empezás con el trabajo de parto, lo primero que sucede es que el cuello del útero se borra, se va cortando hasta desaparecer y después empieza a dilatar. Si tenés el cuello con una cirugía, hay que hacerle un seguimiento especial porque si se empieza a cortar antes de tiempo, corres riesgo de parto prematuro”.
Por esa razón, su médico le indicó controles cada dos semanas para monitorear la evolución. “Estamos previniendo una amenaza de parto prematuro. Yo no tuve una amenaza, por ahora estamos bien. Hay que frenar para que esto se quede igual y tratar de llegar a las semanas en las que el bebé toma más fuerza y se desarrolla dentro del útero. El primer objetivo es la semana 28”, explicó la expareja de Sebastián Graviotto, padre de su futuro hijo.
Respecto a las recomendaciones que recibió, Juana contó: “El reposo que tengo que hacer es parcial, no es que tengo que estar en la cama porque tampoco es recomendable. Tengo que estar en mi casa tranqui y tratar de salir lo menos posible...”.
Además, dejó un mensaje de concientización: “De lo que no hay dudas y tengo la certeza absoluta es que en el 99% de los casos de HPV agarrados a tiempo y con el tratamiento adecuado se evita el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo prevenirlo? Hacerse el chequeo ginecológico anual religiosamente: PAP, colpo y mamo o eco mamaria, según recomendación y edad”.
Por último, volvió a remarcar que su intención no es dar consejos médicos sino compartir su experiencia personal: “No estoy haciendo recomendaciones, solo comparto mi experiencia como mamá y paciente”.
¿Qué detalle afectó emocionalmente a Juana Repetto en el último control de su embarazo?
Desde el inicio de su embarazo, Juana Repetto eligió compartir cada detalle con sus seguidores en redes sociales. Hace algunas semanas, la actriz había advertido sobre una complicación vinculada al cuello del útero, lo que generó preocupación entre quienes siguen de cerca su proceso.
El jueves por la mañana, Juana publicó un video en Instagram donde relató cómo se sentía mientras se dirigía a uno de los controles médicos habituales que realiza durante la gestación.
"Día de eco de control del cuello del útero. Estoy yendo a hacerme esta ecografía que me hago cada 15 días que me miden el largo del cuelo del útero. Muy nerviosa, tírenmne lindas energías", expresó mientras manejaba su auto rumbo al consultorio.
Más tarde, ya en su casa, volvió a grabar un video para contar que los resultados no habían sido los mejores y se mostró conmovida por la situación.
“Bueno, estoy muy sensible con el tema. No fueron las mejores noticias, tampoco hay nada de qué preocuparse por ahora”, explicó con total honestidad la mamá de Toribio y Belisario. Luego agregó que deberá modificar su rutina en esta etapa final del embarazo: “Lo que sí ya es un hecho que voy a tener que estar mucho más tranqui".
Con un mensaje cargado de emoción, Juana cerró diciendo: "Me auto abrazo y agradezco por ser tan precavida y voy a seguir contándole cosas sentaditas. Cuando tenga novedades más concretas y pueda, les compartiré más”.
En otro posteo, la actriz compartió su reflexión sobre el momento que atraviesa. "Y ha llegado el momento de dedicarse a empollar. Primer objetivo, semana 28. A por ello. Tenes al mejor equipo del mundo cuidándote y haciéndome el aguante acá afuera para que vos sigas gozando de una larga estadía adentro de la panza", escribió con ternura.
Por último, adelantó que seguirá con estudios de rutina y agradeció el apoyo recibido: "Mañana que seguramente esté con mejor ánimo, me voy a hacer unos estudios de rutina (curva de glucosa) que me los tengo que hacer si o si y cuando vuelva, les cuento un poco mejor cómo vamos. Gracias por las lindas vibras de todos y por sus experiencias, me ayuda un montón leerlas y me hace súper bien. No dejen de compartirme".