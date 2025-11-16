Juana Repetto reveló por qué debe hacer reposo durante el embarazo: "Hay que frenar..."

Respecto a las recomendaciones que recibió, Juana contó: “El reposo que tengo que hacer es parcial, no es que tengo que estar en la cama porque tampoco es recomendable. Tengo que estar en mi casa tranqui y tratar de salir lo menos posible...”.

Además, dejó un mensaje de concientización: “De lo que no hay dudas y tengo la certeza absoluta es que en el 99% de los casos de HPV agarrados a tiempo y con el tratamiento adecuado se evita el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo prevenirlo? Hacerse el chequeo ginecológico anual religiosamente: PAP, colpo y mamo o eco mamaria, según recomendación y edad”.

Por último, volvió a remarcar que su intención no es dar consejos médicos sino compartir su experiencia personal: “No estoy haciendo recomendaciones, solo comparto mi experiencia como mamá y paciente”.

Desde el inicio de su embarazo, Juana Repetto eligió compartir cada detalle con sus seguidores en redes sociales. Hace algunas semanas, la actriz había advertido sobre una complicación vinculada al cuello del útero, lo que generó preocupación entre quienes siguen de cerca su proceso.

El jueves por la mañana, Juana publicó un video en Instagram donde relató cómo se sentía mientras se dirigía a uno de los controles médicos habituales que realiza durante la gestación.

"Día de eco de control del cuello del útero. Estoy yendo a hacerme esta ecografía que me hago cada 15 días que me miden el largo del cuelo del útero. Muy nerviosa, tírenmne lindas energías", expresó mientras manejaba su auto rumbo al consultorio.

Más tarde, ya en su casa, volvió a grabar un video para contar que los resultados no habían sido los mejores y se mostró conmovida por la situación.

“Bueno, estoy muy sensible con el tema. No fueron las mejores noticias, tampoco hay nada de qué preocuparse por ahora”, explicó con total honestidad la mamá de Toribio y Belisario. Luego agregó que deberá modificar su rutina en esta etapa final del embarazo: “Lo que sí ya es un hecho que voy a tener que estar mucho más tranqui".

Con un mensaje cargado de emoción, Juana cerró diciendo: "Me auto abrazo y agradezco por ser tan precavida y voy a seguir contándole cosas sentaditas. Cuando tenga novedades más concretas y pueda, les compartiré más”.

En otro posteo, la actriz compartió su reflexión sobre el momento que atraviesa. "Y ha llegado el momento de dedicarse a empollar. Primer objetivo, semana 28. A por ello. Tenes al mejor equipo del mundo cuidándote y haciéndome el aguante acá afuera para que vos sigas gozando de una larga estadía adentro de la panza", escribió con ternura.

Por último, adelantó que seguirá con estudios de rutina y agradeció el apoyo recibido: "Mañana que seguramente esté con mejor ánimo, me voy a hacer unos estudios de rutina (curva de glucosa) que me los tengo que hacer si o si y cuando vuelva, les cuento un poco mejor cómo vamos. Gracias por las lindas vibras de todos y por sus experiencias, me ayuda un montón leerlas y me hace súper bien. No dejen de compartirme".

