El inesperado nombre que Maxi López eligió para su bebé con Daniela Christiansson

Uno de los panelistas acotó: “Como Lando Norris, el corredor de autos”, a lo que Maxi confirmó: “Exacto, es un nombre inglés. Elle nació en Londres, entonces quería poner un nombre inglés. Como era nena, lo eligió la mamá, y ahora que salió varoncito, me toca a mí y le pongo un nombre inglés, así que estoy ya un poco ansioso”.

Además de Elle, fruto de su relación con Daniela Christiansson, Maxi López es padre de tres hijos junto a Wanda Nara: Valentino, Constantino y Benedicto, con quienes mantiene un vínculo cercano y comparte momentos familiares.

maxi lopez Daniela Christiansson.jpg

¿Quién acompaña a Daniela Christiansson a días del parto ante la ausencia de Maxi López?

Daniela Christiansson transita las últimas semanas de su embarazo, mientras su pareja Maxi López continúa concentrado en las grabaciones de MasterChef Celebrity en la Argentina.

Hace pocos días, el exfutbolista viajó a Suiza para acompañar a la madre de Elle, quien sufrió un accidente doméstico, y aprovechar para pasar tiempo con sus seres queridos.

Tras esa visita, el ex de Wanda Nara volvió al país para retomar su participación en el programa culinario, donde durante su ausencia fue reemplazado de manera provisoria por Marley.

En este contexto, y a tan solo semanas de recibir a su hijo varón, Daniela Christiansson compartió en redes sociales quién se convirtió en su compañía más fiel en esta etapa tan especial.

Se trata de su mascota Kika. La modelo sueca publicó una imagen enternecedora de su perro de raza japonesa, que forma parte de la familia desde hace algunos años, descansando junto a ella sobre la alfombra mientras realizaba una sesión de meditación en su hogar.

"While doing some bonding meditation. Kika is always by my side. She feels it (Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente)", escribió Daniela en sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con un corazón, justo cuando se prepara para entrar en el octavo mes de embarazo.