El inesperado nombre que Maxi López eligió para su bebé con Daniela Christiansson

Maxi López estuvo este domingo en Implacables (El Nueve) y habló con Susana Roccasalvo sobre cómo se prepara para la llegada de su bebé con Daniela Christiansson, además de revelar el nombre elegido para el pequeño.
Maxi López y Daniela Christiansson ya tienen decidido cómo llamarán a su futuro hijo.
En el ciclo de espectáculos, el exfutbolista habló de la experiencia de volver a ser padre, a dos años y medio del nacimiento de Elle. “Estoy entrenando a los chicos para seguirla, porque la vikinga va a ser un tema”, dijo con humor.
Luego, se mostró emocionado por el tiempo compartido con su hija menor: “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio juntos y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”.
En otro tramo de la charla, Roccasalvo quiso saber cuál sería el nombre del bebé en camino. “¿Cómo se va a llamar el nene? ¿Se puede saber?”, preguntó la conductora. López respondió sin dudar: “Sí, Lando. Es un nombre inglés”.
Uno de los panelistas acotó: “Como Lando Norris, el corredor de autos”, a lo que Maxi confirmó: “Exacto, es un nombre inglés. Elle nació en Londres, entonces quería poner un nombre inglés. Como era nena, lo eligió la mamá, y ahora que salió varoncito, me toca a mí y le pongo un nombre inglés, así que estoy ya un poco ansioso”.
Además de Elle, fruto de su relación con Daniela Christiansson, Maxi López es padre de tres hijos junto a Wanda Nara: Valentino, Constantino y Benedicto, con quienes mantiene un vínculo cercano y comparte momentos familiares.
Daniela Christiansson transita las últimas semanas de su embarazo, mientras su pareja Maxi López continúa concentrado en las grabaciones de MasterChef Celebrity en la Argentina.
Hace pocos días, el exfutbolista viajó a Suiza para acompañar a la madre de Elle, quien sufrió un accidente doméstico, y aprovechar para pasar tiempo con sus seres queridos.
Tras esa visita, el ex de Wanda Nara volvió al país para retomar su participación en el programa culinario, donde durante su ausencia fue reemplazado de manera provisoria por Marley.
En este contexto, y a tan solo semanas de recibir a su hijo varón, Daniela Christiansson compartió en redes sociales quién se convirtió en su compañía más fiel en esta etapa tan especial.
Se trata de su mascota Kika. La modelo sueca publicó una imagen enternecedora de su perro de raza japonesa, que forma parte de la familia desde hace algunos años, descansando junto a ella sobre la alfombra mientras realizaba una sesión de meditación en su hogar.
"While doing some bonding meditation. Kika is always by my side. She feels it (Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente)", escribió Daniela en sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con un corazón, justo cuando se prepara para entrar en el octavo mes de embarazo.