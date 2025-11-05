Intendentes bonaerenses reiteraron su apoyo a Kicillof por el desdoblamiento de las elecciones

Al respecto, agregaron que "no alcanza con la Provincia de Buenos Aires, no alcanza con el peronismo, no alcanza con resistir u oponerse: debemos elaborar colectivamente una propuesta democrática, federal y popular que ofrezca a la sociedad argentina una opción sólida, esperanzadora y amplia frente al actual modelo de exclusión".

"La sociedad argentina, cansada de frustraciones y decepciones, necesita que el peronismo vuelva a representar un horizonte de esperanza y justicia" evaluaron y afirmaron que "hay otro camino". Sobre esa alternativa, indicaron que "se construye desde abajo, con diálogo, creatividad, solidaridad y amor por la Patria".

"Lo haremos junto al Gobernador Axel Kicillof, quien será —sin dudas— protagonista de la reconstrucción de una esperanza para las mayorías. El peronismo bonaerense demostró que puede ganar, resistir y gobernar", insistieron.

Y señalaron: "Ahora tiene la tarea de volver a enamorar y proyectar un futuro mejor, sin nostalgias ni rencores, con la certeza de que somos millones los que seguimos creyendo que la justicia social, la producción nacional y la soberanía son los pilares de una Argentina digna, democrática y federal".

El análisis sobre el escrutinio definitivo

Los intendentes se pronunciaron sobre el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones del 26 de octubre y señalaron que se "redujo aún más la diferencia y confirmó que La Libertad Avanza obtuvo el primer lugar con el 41,43% (3.649.988 votos) frente al 41,10% (3.620.634 votos) de Fuerza Patria".

Agregaron entonces que se trata de una "diferencia de apenas 29.354 votos (0,32%)", lo que consideraron como "prácticamente un empate técnico". "Podría ser una tentación para buscar culpables", plantearon en un mensaje interno que se diferencia de los análisis hechos por la presidenta del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kichner.

"Este no es el momento de enredarnos en discusiones internas alejadas de los problemas reales de nuestra sociedad", subrayaron. Agradecieron el "esfuerzo político, territorial y militante" que posibilitó alcanzar un "triunfo rotundo en septiembre y una virtual paridad en octubre". Y apuntaron al swap alcanzado entre Argentina y Estados Unidos, que tildaron de ser una "obscena injerencia" y denunciaron la llegada de "fondos multimillonarios extranjeros que desembarcaron con un indisimulable apetito por nuestros recursos nacionales"

"El inmenso logro electoral de septiembre quebró un ciclo histórico de 20 años de derrotas electorales consecutivas del peronismo en elecciones legislativas en la Provincia, tras sufrir sucesivas derrotas en las elecciones de 2009, 2013, 2017 y 2021", destacaron y remarcaron que "sobre un total de 135 municipios, Fuerza Patria se impuso en 100".

En cuanto a las elecciones nacionales del 26 de octubre, sostuvieron que "Fuerza Patria en la Provincia logró el mejor desempeño electoral en las elecciones legislativas de los últimos 20 años". "Y lo más importante: cumplimos con el objetivo central de esas elecciones legislativas ya que a los 15 diputados nacionales que se renovaban, se agregó uno más", celebraron.

Y valoraron: "Para poner en perspectiva, y en valor, el respaldo conseguido en octubre se debe recordar que el peronismo en el 2009 logró el 32 % de los votos, en el 2013, el 35 %, en el 2017, el 37 % y en el 2021 el 38%".

La victoria de LLA

Pese a reivindicar los resultados en la provincia de Buenos Aires, los intendentes reconocieron que "aún así, no le pudimos ganar a La Libertad Avanza". Al respecto, evaluaron que la "gran diferencia entre las elecciones del 7 de septiembre y las del 26 de octubre no estuvo en la cantidad de votos obtenidos por el peronismo, que se mantuvo prácticamente igual —descontando el voto extranjero—, sino en el crecimiento del voto libertario".

Ese incremento, analizaron, está "alimentado por el clima de miedo que generaron de forma planificada y por el fracaso de su propio plan económico que puso al país al borde del abismo, el poder financiero y la intervención política directa del presidente de los Estados Unidos".

El quorum en la Legislatura bonaerense

"Sobre un total de 69 bancas legislativas provinciales en juego, obtuvimos 34 y sumamos también centenares de nuevos concejales y consejeros escolares en los municipios gobernados por intendentes peronistas garantizando gobernabilidad en tiempos difíciles", reivindicaron y remarcaron que "se obtuvo además una inédita mayoría absoluta" con "quórum propio en el Senado provincial".

Sobre ese número, manifestaron que "servirá para defender la tarea del Gobernador mientras sufre el irresponsable asedio del presidente Milei".