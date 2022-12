tuit de alerta sobre west.jpg Elon Musk ya había advertido a West por el tono violento y racista de sus mensajes (Foto: Cuenta de Twitter de Musk)

El megamillonario ya le había advertido personalmente a Ye sobre sus inaceptables posteos que incitan a la violencia. A través de un mensaje por Twitter, dio a entender que ya lo había amonestado personalmente. No obstante, como el rapero siguió con ese tipo de contenidos, su cuenta quedó suspendida nuevamente.

Incitación a la violencia y racismo del rapero Ye

Al recuperar la posibilidad de enviar mensajes por Twitter, West continuó como si nada hubiese sucedido. Uno de sus últimos posteos mostraba una cruz esvástica -símbolo del nazismo- dentro de la estrella de David.

mensajes racistas de Ye.jpg

Eso fue determinante para que Elon Musk resolviera una suspensión mucho más grave que la del mes de octubre.

Elon Musk: "Hice todo lo posible"

"Hice todo lo posible. A pesar de ello, volvió a violar nuestra regla contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida", explicó Musk para no dejar dudas sobre sus intenciones con Twitter. Siempre dijo que haría cambios en favor de la libertad de opinión y eliminar la censura. Pero también dejó claro que hay límites que no se pueden pasar. El código de conducta de la red social se hizo más permeable, pero no para permitir la incitación a la violencia. Mucho menos, reivindicar a la figura de Adolf Hitler o realizar comentarios antisemitas o racistas.

cuenta suspendida de West.jpg La cuenta de "Ye" en Twitter, suspendida (Foto: cuenta oficial de "Ye" en Twitter.

Al ingresar en la cuenta del rapero aparece un claro mensaje: cuenta suspendida. Debajo, se aclara que se debe a haber violado las reglas de Twitter.

Ye con capucha y mensajes violentos.jpg Así apareció "Ye" en una entrevista para "Inforwars.com". Con una capucha, guantes y difundiendo mensajes violentos y racistas. (Foto: Infowars)

Por si fuera poco, unos días antes de sus mensajes por Twitter, Ye, que tiene 32 millones de seguidores, se presentó de manera especial para una entrevista en Infowars.com. Apareció vestido de negro, con guantes y una capucha que lo hacían irreconocible. En la entrevista tuvo más expresiones incitando a la violencia y consignas racistas. Incluso retomó viejas consignas en favor de Hitler.