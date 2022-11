"Es un imbécil", le respondió duramente la actriz cómica norteamericana Kathy Griffin a Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter. El megamillonario le suspendió su cuenta por haber cambiado su nombre para usar el del propio Musk. La explicación para tal medida llegó rápidamente. Musk no quiere que alguien cambie nombres o use los que no les pertenece si no aclara que se trata de una "parodia".