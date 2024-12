¿Elton John perdió la vista? La preocupante revelación del famoso cantante británico

Embed

Dijo que está desde hace más de 4 meses en tratamiento. Los médicos de aseguran que podrá recuperar la visión que perdió del ojo derecho. Pero no son capaces de decirle si será por completo y, mucho menos, cuándo terminará el daño causado por la infección.

John, de 77 años, escribió la música de la obra "El diablo se viste a la moda". Por eso fue a la gala del estreno, pero reconoció que no podía ver a los actores interpretando la comedia musical.

Elton John, prácticamente ciego

"Rocket Man", uno de los múltiples apodos que recibió de sus admiradores y por la prensa, sigue creando, pero ahora atraviesa por una situación límite. En agosto de 2023, en Suiza, celebró su último concierto como parte de una gira. Dijo que ya no tenía el temple o la resistencia para emprender giras. Pero no se retiraba de la música ya que seguiría componiendo y dando recitales aunque ya no en giras mundiales.

Sin embargo, este verano en el hemisferio norte tuvo un grave episodio. Él mismo contó que durante sus vacaciones en Francia, contrajo una dura infección ocular. Tan severa, que perdió totalmente la visión de su ojo derecho. Elton John ya tiene una antigua disminución aguda de su ojo izquierdo. Ahora, la infección contraída en Francia, lo dejó prácticamente ciego. Por lo tanto, no puede seguir componiendo ni tocando su legendario piano. Necesita más que nunca a su esposo - David Furnish - para todos los aspectos de la vida diaria.

En un sentido mensaje por Instagram contó que los médicos le dijeron que se recuperará. "Es un proceso extremadamente lento y demandará tiempo hasta que recupere la vista en el ojo afectado ( el derecho)". Es por eso que desde que regresó de Francia, casi no se lo ha visto en público. Como no ve casi nada, ha limitado al mínimo sus actividades para concentrarse en el tratamiento y la rehabilitación.

"El diablo se vista a la moda", con música de Elton John

