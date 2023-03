Emmanuel Macron y una sorpresiva reacción: "Si hay que asumir la impopularidad por la reforma de las pensiones, ..."

El mandatario dijo que su misión principal es "velar por el interés nacional" y el sistema de jubilaciones necesitaba una reforma urgente para evitar su quiebra por falta de recursos.

macron defiende la reforma.jpg Emmanuel Macron y la encendida defensa de su reforma previsional. (Foto: captura de TV)

"Una necesidad para Francia"

Emmannuel Macron asumió esta decisión como una suerte de sacrificio de su gobierno y su imagen por el bien a largo plazo del país.

"Esta reforma no es un lujo, no es un placer, es una necesidad para el país”, dijo el mandatario a los periodistas que lo entrevistaron. Uno de la cadena TF1 y otra de TF2. “Hubiera preferido no hacerla, pero es mi responsabilidad", defendió enfáticamente.

Adelantó que espera que antes de fin de año ya esté implementándose. La reforma se hará gradualmente con el paso de los años y necesita que comience lo más rápido posible.

Para ahondar en su idea del "sacrificio personal", dijo: “Entre los sondeos a corto plazo y el interés general del país, yo elijo el interés general del país, y si hay que asumir la impopularidad hoy, la asumiré”.

Macron espera que todo lo hecho será respaldado por el Tribunal Constitucional, la ley entrará en vigor y no se verá forzado a relevar a su primera ministra. La oposición fracasó en moción de censura contra Elisabeth Borne.

paro 7 de marzo de 2023.jpg Macron dice que espera protestas, pero no tolerará desbordes. (Foto: Archivo)

"Protestas, sí; desbordes, no"

El presidente de Francia sabe que la medida es muy resistida. La oposición política se lanzó a conseguir las firmas necesarias para obligar a llamar a un referendum por la reforma previsional. Los sindicatos anuncian nuevas jornadas de protestas y huelgas.

Macron le dijo a los periodistas que comprende que la medida, pese a ser necesaria, sea impopular y despierte el descontento de los franceses. Pero en el marco de la ley, no tolerará abusos o casos de violencia graves por oponerse a la reforma.

Emmanuel Macron, en Francia dio el primer paso en un problema de alcance mundial. Cómo solventar el régimen de jubilaciones cuando hay menos recursos para sostener la vida que se ha alargado para las personas de la tercera edad.