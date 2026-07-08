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Encontraron sin vida a Lucas Gámez, el niño argentino fue víctima del doble terremoto en Venezuela

Fue localizado muerto luego de 14 días de búsqueda y los padres estaban en el lugar en el momento del hallazgo. El menor tenía 9 años.

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El cuerpo de Lucas Gamez fue encontrado bajo los escombros luego de 14 días de búsqueda. (Foto: Instagram blanmartinezc)

El cuerpo de Lucas Gamez fue encontrado bajo los escombros luego de 14 días de búsqueda. (Foto: Instagram blanmartinezc)

En la tarde de este miércoles, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Lucas Gámez, el nene argentino de 9 años que se encontraba en un edificio de La Guaira al momento del doble terremoto en Venezuela. Su cuerpo apareció tras 14 días de búsqueda.

Leé también El conmovedor mensaje de los padres de Lucas Gámez en el día de su cumpleaños mientras sigue la búsqueda en Venezuela
El niño argentino permanece desaparecido desde el 24 de junio tras los terremotos que afectaron a Venezuela. (Foto: archivo)

El cuerpo de Lucas fue hallado en la zona del edificio Miramar, en la ciudad costera de La Guaira, uno de los inmuebles que colapsó como consecuencia de los sismos. El nene de 9 años había viajado para pasar unos días con familiares y el día de la tragedia se encontraba junto a sus tíos disfrutando de una jornada en la playa, cuando los dos terremotos sorprendieron a la región.

Rescatistas argentinos estuvieron trabajando junto a la familia y personal venezolano en la estructura que había colapsado en turnos rotativos de cuatro horas, durante todo el día. Finalmente, se decidió dar paso a la máquina pesada para sacar los restos pesados de escombros que todavía quedaban y fue allí cuando se pudo dar con los restos del menor.

Al enterarse del desastre, su madre, Blancalida Martínez, corrió desesperada hasta La Guaira. Allí se encontró con una escena devastadora: el edificio donde estaba su hijo se había derrumbado por completo. Desde ese momento, tanto ella como el padre del niño, Marcos Gámez, permanecieron día y noche junto a los rescatistas, sin abandonar nunca el lugar donde esperaban encontrarlo con vida.

El cumpleaños número nueve de Lucas Gámez estuvo muy lejos de cualquier celebración tradicional. (Foto: redes sociales)

El cumpleaños número nueve de Lucas Gámez estuvo muy lejos de cualquier celebración tradicional. (Foto: redes sociales)

El dolor de la familia tuvo uno de sus momentos más conmovedores este lunes, cuando Lucas cumplió 9 años sin que todavía hubiera noticias sobre su paradero. Sus familiares llevaron una torta hasta las inmediaciones del edificio colapsado y le cantaron el feliz cumpleaños con la esperanza de que aún pudiera escucharlos.

En las redes sociales, su mamá publicó un mensaje cargado de emoción: "Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida". Además, compartió un video grabado por los compañeros de escuela del niño, quienes también le enviaron mensajes de aliento mientras continuaban las tareas de rescate.

El desesperado pedido de la mamá en medio de los escombros

Durante la búsqueda, Blancalida relató uno de los momentos más difíciles que atravesó. En el séptimo día del operativo pidió autorización para ingresar a la zona del derrumbe y hablarle directamente a su hijo.

"Pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara. Entré con casco y empecé a gritar: 'Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá'", contó entre lágrimas.

Su testimonio reflejó la esperanza que mantuvo la familia durante dos semanas, pese al paso de los días y a las escasas posibilidades de encontrar sobrevivientes.

Rescatistas argentinos se sumaron al operativo

Las tareas de búsqueda habían sido asignadas inicialmente a brigadas internacionales provenientes de El Salvador y Jordania.

Sin embargo, cuando un grupo de rescatistas argentinos supo que entre las personas desaparecidas había un niño argentino, decidió sumarse voluntariamente al operativo durante sus horas de descanso para colaborar en la búsqueda de Lucas.

Tras 14 días de trabajo ininterrumpido, el hallazgo del cuerpo del niño puso fin a una angustiosa espera que había movilizado a familiares, rescatistas y a miles de personas que siguieron el caso con esperanza desde distintos puntos del mundo.

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