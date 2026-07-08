Encontraron sin vida a Lucas Gámez, el niño argentino fue víctima del doble terremoto en Venezuela

El cumpleaños número nueve de Lucas Gámez estuvo muy lejos de cualquier celebración tradicional. (Foto: redes sociales)

El dolor de la familia tuvo uno de sus momentos más conmovedores este lunes, cuando Lucas cumplió 9 años sin que todavía hubiera noticias sobre su paradero. Sus familiares llevaron una torta hasta las inmediaciones del edificio colapsado y le cantaron el feliz cumpleaños con la esperanza de que aún pudiera escucharlos.

En las redes sociales, su mamá publicó un mensaje cargado de emoción: "Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida". Además, compartió un video grabado por los compañeros de escuela del niño, quienes también le enviaron mensajes de aliento mientras continuaban las tareas de rescate.

El desesperado pedido de la mamá en medio de los escombros

Durante la búsqueda, Blancalida relató uno de los momentos más difíciles que atravesó. En el séptimo día del operativo pidió autorización para ingresar a la zona del derrumbe y hablarle directamente a su hijo.

"Pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara. Entré con casco y empecé a gritar: 'Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá'", contó entre lágrimas.

Su testimonio reflejó la esperanza que mantuvo la familia durante dos semanas, pese al paso de los días y a las escasas posibilidades de encontrar sobrevivientes.

Rescatistas argentinos se sumaron al operativo

Las tareas de búsqueda habían sido asignadas inicialmente a brigadas internacionales provenientes de El Salvador y Jordania.

Sin embargo, cuando un grupo de rescatistas argentinos supo que entre las personas desaparecidas había un niño argentino, decidió sumarse voluntariamente al operativo durante sus horas de descanso para colaborar en la búsqueda de Lucas.

Tras 14 días de trabajo ininterrumpido, el hallazgo del cuerpo del niño puso fin a una angustiosa espera que había movilizado a familiares, rescatistas y a miles de personas que siguieron el caso con esperanza desde distintos puntos del mundo.