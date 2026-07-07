Aumenta la tragedia en Venezuela: ya son 3.685 los muertos por el doble terremoto y hay casi 17.000 heridos

El número de víctimas fatales ascendió a 3.685, mientras que 16.740 personas resultaron heridas. (Foto: Reuters)

El estado de La Guaira continúa siendo el lugar más afectado por la catástrofe. Según los datos oficiales, 190 edificios colapsaron completamente en esa región, mientras que el total de estructuras dañadas asciende a 856.

La zona ya había sufrido una de las mayores tragedias naturales de la historia venezolana con el deslave de 1999, que dejó miles de víctimas fatales. El Gobierno informó que 86.794 familias recibieron asistencia humanitaria desde el inicio de la emergencia.

Como parte del operativo también se distribuyeron 9.603 toneladas de alimentos, mientras continúan desplegados 29.567 efectivos militares y de las fuerzas de seguridad, junto con 28.362 voluntarios que colaboran en las tareas de rescate, asistencia y reconstrucción.

La preocupación por los desaparecidos

Uno de los aspectos que más inquieta a las organizaciones humanitarias es la cantidad de personas cuyo paradero aún se desconoce. El Gobierno no actualiza la cifra oficial de desaparecidos desde el 25 de junio, cuando informó que había 157 personas sin localizar.

Sin embargo, la plataforma ciudadana "Desaparecidos Terremoto Venezuela" reúne más de 30.000 reportes de personas buscadas por familiares y allegados. Por su parte, la ONU advirtió que el número real de desaparecidos podría ascender a 50.000 personas, lo que mantiene la incertidumbre sobre la dimensión final de la tragedia.

El terremoto más mortífero de Venezuela en el último siglo

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 impactaron no solo en La Guaira, sino también en Caracas y otros seis estados del norte del país. Por la cantidad de víctimas, la destrucción provocada y el alcance territorial del desastre, las autoridades consideran que se trata del terremoto más mortífero registrado en Venezuela en el último siglo.

Mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros, el país enfrenta una de las mayores emergencias humanitarias de su historia reciente.