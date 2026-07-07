En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Venezuela
Terremoto
Tragedia

Aumenta la tragedia en Venezuela: ya son 3.685 los muertos por el doble terremoto y hay casi 17.000 heridos

Las autoridades también confirmaron que miles de personas siguen sin hogar y que el operativo de rescate y asistencia permanece desplegado en las zonas más afectadas.

Banner Seguinos en google DESK
Ya son 3.685 los muertos por el doble terremoto y hay casi 17.000 heridos. (Foto: Reuters)

Ya son 3.685 los muertos por el doble terremoto y hay casi 17.000 heridos. (Foto: Reuters)

La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. El Gobierno venezolano informó este martes que el número de víctimas fatales ascendió a 3.685, mientras que 16.740 personas resultaron heridas, en un nuevo balance oficial que refleja la magnitud del desastre.

Leé también El número de muertos por los terremotos en Venezuela aumentó a 2.954 y ya hay más de 16.500 heridos
El número de muertos por los terremotos en Venezuela aumentó a 2.954. (Foto: Reuters)

Las autoridades también confirmaron que miles de personas siguen sin hogar y que el operativo de rescate y asistencia permanece desplegado en las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira, epicentro de los devastadores sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos aumentó en 150 personas respecto del balance difundido el lunes. Además, precisó que 16.740 personas permanecen heridas, mientras que 6.462 sobrevivientes fueron rescatados, una cifra que no registra modificaciones desde la semana pasada.

En cuanto a los daños materiales, el funcionario indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas, por lo que el Gobierno habilitó 87 campamentos temporales para alojar a los damnificados.

El número de víctimas fatales ascendió a 3.685, mientras que 16.740 personas resultaron heridas. (Foto: Reuters)

El número de víctimas fatales ascendió a 3.685, mientras que 16.740 personas resultaron heridas. (Foto: Reuters)

El estado de La Guaira continúa siendo el lugar más afectado por la catástrofe. Según los datos oficiales, 190 edificios colapsaron completamente en esa región, mientras que el total de estructuras dañadas asciende a 856.

La zona ya había sufrido una de las mayores tragedias naturales de la historia venezolana con el deslave de 1999, que dejó miles de víctimas fatales. El Gobierno informó que 86.794 familias recibieron asistencia humanitaria desde el inicio de la emergencia.

Como parte del operativo también se distribuyeron 9.603 toneladas de alimentos, mientras continúan desplegados 29.567 efectivos militares y de las fuerzas de seguridad, junto con 28.362 voluntarios que colaboran en las tareas de rescate, asistencia y reconstrucción.

La preocupación por los desaparecidos

Uno de los aspectos que más inquieta a las organizaciones humanitarias es la cantidad de personas cuyo paradero aún se desconoce. El Gobierno no actualiza la cifra oficial de desaparecidos desde el 25 de junio, cuando informó que había 157 personas sin localizar.

Sin embargo, la plataforma ciudadana "Desaparecidos Terremoto Venezuela" reúne más de 30.000 reportes de personas buscadas por familiares y allegados. Por su parte, la ONU advirtió que el número real de desaparecidos podría ascender a 50.000 personas, lo que mantiene la incertidumbre sobre la dimensión final de la tragedia.

El terremoto más mortífero de Venezuela en el último siglo

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 impactaron no solo en La Guaira, sino también en Caracas y otros seis estados del norte del país. Por la cantidad de víctimas, la destrucción provocada y el alcance territorial del desastre, las autoridades consideran que se trata del terremoto más mortífero registrado en Venezuela en el último siglo.

Mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros, el país enfrenta una de las mayores emergencias humanitarias de su historia reciente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venezuela Terremoto Heridos
Notas relacionadas
Tragedia en Venezuela: ya son 3.500 los muertos por los terremotos y hay miles de desaparecidos
El conmovedor mensaje de los padres de Lucas Gámez en el día de su cumpleaños mientras sigue la búsqueda en Venezuela
Venezuela elevó a 2.645 la cifra de muertos y 12.666 heridos por el doble terremoto

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar