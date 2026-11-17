Los tres jugadores que buscan meterse en el equipo titular de Boca

Mientras se prepara para la definición continental, Arruabarrena todavía tiene una decisión importante por resolver en el armado del equipo. La principal incógnita pasa por quién ocupará el tercer lugar del ataque junto a Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Los principales candidatos son Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores, aunque el juvenil Aranda aparece como el favorito para quedarse con el puesto.

Su presencia dependerá de cómo evolucione físicamente durante los entrenamientos y de que pueda demostrar que está recuperado y en condiciones de afrontar un partido de semejante exigencia.

El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución antes de definir la formación que saldrá a la cancha en Barranquilla.

Boca y Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana: la probable formación

Con algunas dudas todavía por resolver, el posible equipo de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores.

Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana.

El encuentro comenzará a las 19.30 (hora argentina) y definirá al campeón del certamen continental. El Xeneize buscará quedarse con el título y volver a conquistar una copa internacional después de 18 años.