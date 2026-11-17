En la cuenta regresiva para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, Rodolfo Arruabarrena compartió un mensaje dedicado a los hinchas de ambos equipos y destacó la importancia del respeto y la convivencia en el fútbol.
El entrenador Xeneize compartió una reflexión sobre la convivencia y los valores del fútbol en la previa del partido decisivo por la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará este sábado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
El mensaje de Arruabarrena antes de la final entre Boca y Atlético Mineiro
En la cuenta regresiva para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, Rodolfo Arruabarrena compartió un mensaje dedicado a los hinchas de ambos equipos y destacó la importancia del respeto y la convivencia en el fútbol.
A través de un video difundido por la cuenta oficial de la competencia, el entrenador Xeneize buscó transmitir una reflexión sobre los valores que deben prevalecer en el deporte, especialmente en la previa de un encuentro que estará marcado por la expectativa y la tensión propias de una definición internacional.
“Para mí, el fútbol es mucho más que competir; es compartir, convivir, respetar al que tienes al lado, dentro y fuera del campo de juego, porque todos somos parte del mismo juego y el respeto siempre tiene que estar presente”, expresó Arruabarrena.
El mensaje apunta a promover un clima de convivencia entre las parcialidades de Boca y Atlético Mineiro, en una final que concentrará la atención de los hinchas de ambos equipos y que se disputará este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.
Mientras se prepara para la definición continental, Arruabarrena todavía tiene una decisión importante por resolver en el armado del equipo. La principal incógnita pasa por quién ocupará el tercer lugar del ataque junto a Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
Los principales candidatos son Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores, aunque el juvenil Aranda aparece como el favorito para quedarse con el puesto.
Su presencia dependerá de cómo evolucione físicamente durante los entrenamientos y de que pueda demostrar que está recuperado y en condiciones de afrontar un partido de semejante exigencia.
El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución antes de definir la formación que saldrá a la cancha en Barranquilla.
Con algunas dudas todavía por resolver, el posible equipo de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores.
Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana.
El encuentro comenzará a las 19.30 (hora argentina) y definirá al campeón del certamen continental. El Xeneize buscará quedarse con el título y volver a conquistar una copa internacional después de 18 años.