En contrapartida, Mabel López destacó especialmente el acompañamiento que recibió de Valeria Gastaldi, amiga de su hija, durante los momentos más difíciles del conflicto judicial. "La que permanentemente me estaba informando de las cosas fue Valeria, la gran amiga de Lowrdez", explicó la mujer, al señalar quién estuvo pendiente de ella y la mantuvo al tanto de lo que sucedía.

Además, recordó cómo se produjo ese acercamiento mientras permanecía internada en el hospital. "Me empieza a contar todo, todo lo que estaba pasando y bueno, ahí me decidí", relató. Cuando le preguntaron s i Gastaldi podría ser convocada a declarar en el juicio, respondió con incertidumbre: "No sé".

Por último, la mamá de Lowrdez Fernández volvió a referirse a Lissa Vera y mantuvo su postura sin realizar acusaciones directas. "No hablo ni mal ni bien, no sé el papel de Lissa en esto", expresó.

Y cerró con una frase que dejó planteadas sus dudas sobre el apoyo de la cantante: "Pregúntenle a Lissa cómo acompañó. A lo mejor lo hizo, no lo sé, al menos poniéndose en contacto conmigo no fue".

Cómo fue la llegada de Lowrdez Fernández al juicio contra su ex

Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, se presentó este martes en los tribunales para declarar en el juicio contra su expareja, Leandro García Gómez, quien podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión. Antes de ingresar a la audiencia, la cantante habló con los medios y dejó en evidencia la angustia que atraviesa por el proceso judicial.

La causa investiga los hechos ocurridos en octubre de 2025 en un departamento del barrio porteño de Palermo. Por ese episodio, García Gómez permanece detenido en el penal de Ezeiza.

La artista llegó al Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires acompañada por su mamá, Mabel López, minutos antes del comienzo de la audiencia, prevista para las 9.

En diálogo con Desayuno Americano (América TV), Lowrdez expresó sus sentimientos frente a esta instancia: “Estoy bastante mal, es una tristeza gigante. Estoy muy triste”.

Cuando le preguntaron qué iba a contar ante los jueces, respondió: “Voy a decir la verdad, lo que ha pasado. Yo no soy querellante”. Y volvió a manifestar su dolor: “Me pone triste todo”.

Los cronistas también intentaron consultarle sobre la relación con su expareja, la violencia que habría existido y si mantenían contacto, pero la cantante evitó responder.

Por otro lado, el periodista Carlos Salerno explicó en el ciclo conducido por Pamela David cómo avanzó la investigación sin una denuncia formal de la víctima.

“No hizo falta una denuncia porque se probó en distintas situaciones, con testimonios y parejas anteriores, una conducta violenta de Leandro García Gómez”, sostuvo.

Además, detalló que durante el juicio se analizarán las acusaciones por presunto encierro, suministro de fármacos y la grabación de un video mientras Lowrdez estaba bajo sus efectos.