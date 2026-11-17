El periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue asesinado a tiros en una carretera cercana a San José, Costa Rica, en un trágico hecho vinculado con sus investigaciones sobre el narcotráfico.
El periodista Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado a tiros en Costa Rica mientras investigaba casos de narcotráfico en la región.
El periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue asesinado a tiros en una carretera cercana a San José, Costa Rica, en un trágico hecho vinculado con sus investigaciones sobre el narcotráfico.
El ataque ocurrió en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, donde dos personas en motocicleta habrían efectuado los disparos contra el vehículo del periodista antes de darse a la fuga. Personal de la Cruz Roja llegó al lugar pero lo encontró sin signos vitales dentro de su automóvil.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el homicidio y las autoridades de la Fuerza Pública trabajan en la búsqueda de los responsables. La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, condenó el hecho y lo calificó como "una mancha contra la libertad de expresión", al tiempo que ordenó colaborar con la investigación judicial para dar con los autores materiales e intelectuales.
Rodríguez Chaverri utilizaba sus redes sociales para difundir acusaciones sobre presuntos vínculos de figuras locales con el tráfico internacional de drogas. Incluso, aseguraba haber colaborado como informante de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
La víctima había trabajado en diversos medios de comunicación costarricenses, pero en los últimos años se dedicó principalmente a su actividad en redes sociales, donde realizaba sus investigaciones sobre el narcotráfico.
El asesinato ocurrió cerca del sitio donde hace 25 años fue ejecutado el periodista Parmenio Medina Pérez, quien también había denunciado irregularidades de sectores económicamente poderosos. La prensa costarricense, a través del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), repudió el ataque y exigió que se determine si el crimen está relacionado con las investigaciones del comunicador.
Costa Rica, si bien se mantiene entre los países más seguros para la libertad de prensa, ha visto un incremento en la violencia en los últimos tiempos, en un contexto de expansión del narcotráfico, registrando una tasa de homicidios casi triplicando el promedio mundial.