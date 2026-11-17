La víctima había trabajado en diversos medios de comunicación costarricenses, pero en los últimos años se dedicó principalmente a su actividad en redes sociales, donde realizaba sus investigaciones sobre el narcotráfico.

Investigaciones previas sobre el asesinato en Costa Rica

El asesinato ocurrió cerca del sitio donde hace 25 años fue ejecutado el periodista Parmenio Medina Pérez, quien también había denunciado irregularidades de sectores económicamente poderosos. La prensa costarricense, a través del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), repudió el ataque y exigió que se determine si el crimen está relacionado con las investigaciones del comunicador.

Costa Rica, si bien se mantiene entre los países más seguros para la libertad de prensa, ha visto un incremento en la violencia en los últimos tiempos, en un contexto de expansión del narcotráfico, registrando una tasa de homicidios casi triplicando el promedio mundial.