Entre lágrimas y dolor, empezaron a despedir a las víctimas del tiroteo en la escuela de Texas

El adiós de los padres

“Esta pequeña diva curiosa que 'odiaba los vestidos' y tenía un gran corazón soñaba con volverse profesora de arte”, escribió la familia de la pequeña Amerie en su obituario.

uvalde-victims-ht-rt-ap-ml-220531_1654004925313_hpMain_16x9_992.jpg AP

Por su parte, los padres de Maite Rodríguez la despidieron en sus redes sociales recordándola como una niña “amable, amorosa y carismática” que “planeaba ser bióloga marina cuando fuera grande”.

El dolor de la comunidad de Texas

En medio del duelo, los habitantes de Uvalde exigen explicaciones por la respuesta tardía de la policía, una "decisión errónea", según admitió el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw.

"Pueden decirme 'Oh, cometimos un error. Tomamos la decisión equivocada'. Pero no me van a devolver a mi bisnieta", aseguró Rubén Mata Montemayor, bisabuelo de una de las víctimas, citado por la agencia de noticias AFP.

Embed

Diecinueve efectivos se quedaron en el pasillo de la escuela sin intervenir durante casi tres cuartos de hora, mientras Ramos permanecía encerrado con alumnos y profesores en un aula. Finalmente, los agentes entraron y mataron al tirador.

Cuando el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, visitó Uvalde el pasado domingo, los gritos de "¡Hagan algo!" resonaron entre la multitud.

El próximo jueves 16 de junio en la pequeña ciudad de Texas se llevará adelante un acto homenaje para recordar a las 21 víctimas del tiroteo.