Estados Unidos: pánico en un festival por un tiroteo que dejó tres muertos y cuatro heridos

La Policía de Seattle confirmó la detención de dos personas presuntamente vinculadas con la balacera. Los investigadores trabajan ahora para determinar las causas del ataque y establecer cuál fue el grado de participación de los arrestados.

Un niño de 2 años está entre los heridos

Las cuatro personas heridas fueron trasladadas de urgencia al Centro Médico Harborview para recibir atención médica. De acuerdo con el parte preliminar, una mujer de 56 años permanece internada en estado crítico. En tanto, un niño de apenas 2 años, un joven de 23 y una mujer de 39 se encuentran estables.

Además, una cuarta víctima, de 40 años, sufrió lesiones leves. Hasta el momento, las autoridades del estado de Washington no difundieron las identidades ni las nacionalidades de las tres personas que murieron durante el tiroteo.

Qué es el Bite of Seattle

El "Bite of Seattle" es uno de los festivales gastronómicos y musicales más tradicionales de la ciudad. Su primera edición se realizó en 1982 y, a lo largo de sus tres jornadas, suele convocar a unas 350.000 personas.

El evento se desarrolla durante el verano en el predio del Seattle Center, uno de los principales espacios culturales y recreativos de Seattle, y reúne a miles de personas en torno a propuestas gastronómicas, música y actividades al aire libre.

La balacera alteró por completo la jornada y generó una fuerte conmoción entre quienes se encontraban en el lugar. Mientras continúa la investigación, las autoridades buscan determinar qué desencadenó el ataque y si existen más personas involucradas.