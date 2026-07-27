La feroz acusación de Wanda Nara contra Mauro Icardi por la situación de sus hijas: "Es violento..."

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi en medio del conflicto judicial y familiar que mantienen, esta vez con fuertes mensajes vinculados a la compensación económica, el rol de padre y la situación de sus hijas en común.
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Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi luego de que el futbolista afirmara que la Justicia italiana había fallado a su favor tras la demanda por una compensación económica millonaria.
Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi en medio del conflicto judicial y familiar que mantienen, esta vez con fuertes mensajes vinculados a la compensación económica, el rol de padre y la situación de sus hijas en común.
En una serie de publicaciones, la empresaria respondió al posteo de Icardi sobre la causa de divorcio que ambos tramitan en Italia y cuestionó sus dichos sobre la compensación económica. Wanda salió al cruce y remarcó que todavía resta la sentencia definitiva de la Justicia italiana, asegurando que el futbolista deberá cumplir con lo que determine el fallo final.
"Hoy la justicia italiana dijo que espera la sentencia final para la compensación. Es lógico: yo tengo trabajo y la otra parte no. De todos modos, se sabe que en la sentencia final me corresponde", expresó Wanda, quien cuestionó la interpretación de su expareja luego de que el futbolista asegurara en sus redes sociales que la Justicia italiana había fallado a su favor.
Además, aprovechó sus publicaciones para apuntar contra él por la situación de sus hijas y reclamarle por la falta de documentación de las menores: "Baby, busca trabajo y deja de pensar en mí en tus vacaciones. Piensa en TUS hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y ya manifestaron su tristeza por tu negativa a darles lo que les ROBARON. ¿Qué extraño, no? ¿Parece que las personas que asustaron y traumaron a tus propias hijas te hicieron un favor?
Y sumó, contundente: "Yo tengo pasaporte, ellas NO, y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Busca trabajo y cumple como padre".
En otra historia, Wanda continuó con su descargo y profundizó su enojo por la situación de sus hijas: " Es el tercer año de mis hijos en un colegio argentino. Solo piden volver. Los varones ya con su trámite okey se niegan a volver sin sus hermanas".
"Todo un sistema judicial de vacaciones y ayudando a menores con el deseo de volver a casa y al colegio cuando un adulto solo genera más violencia, maltrato y dolor a sus propios hijos", aseguró que existe una intervención judicial para acompañarlas en su deseo de regresar a su rutina habitual y cuestionó duramente a quien, según ella, estaría provocando más dolor.
Tras una nueva resolución judicial en el marco de su divorcio con Wanda Nara, Mauro Icardi celebró el fallo de la Justicia italiana y compartió un extenso descargo en sus historias de Instagram, donde aseguró que fueron rechazados distintos reclamos económicos presentados por su exesposa.
La decisión se conoció en medio de una semana marcada por nuevos cruces, luego de que la abogada Ana Rosenfeld cuestionara el alcance de las resoluciones italianas y afirmara que "Italia no tiene jurisdicción sobre custodia, residencia, régimen comunicacional ni alimentos de las menores".
Ante esta situación, Icardi salió a expresarse en sus redes sociales y compartió un contundente mensaje. "Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por divorcio, la jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución", remarcó.
Por último, sostuvo que la apelación no prosperó y señaló que la Justicia cerró ese tramo del expediente: "Hoy 27 de julio de 2026 la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos. Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia".