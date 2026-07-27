La feroz acusación de Wanda Nara contra Mauro Icardi por la situación de sus hijas: "Es violento..."

Y sumó, contundente: "Yo tengo pasaporte, ellas NO, y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Busca trabajo y cumple como padre".

En otra historia, Wanda continuó con su descargo y profundizó su enojo por la situación de sus hijas: " Es el tercer año de mis hijos en un colegio argentino. Solo piden volver. Los varones ya con su trámite okey se niegan a volver sin sus hermanas".

"Todo un sistema judicial de vacaciones y ayudando a menores con el deseo de volver a casa y al colegio cuando un adulto solo genera más violencia, maltrato y dolor a sus propios hijos", aseguró que existe una intervención judicial para acompañarlas en su deseo de regresar a su rutina habitual y cuestionó duramente a quien, según ella, estaría provocando más dolor.

Qué dijo Mauro Icardi de Wanda Nara

Tras una nueva resolución judicial en el marco de su divorcio con Wanda Nara, Mauro Icardi celebró el fallo de la Justicia italiana y compartió un extenso descargo en sus historias de Instagram, donde aseguró que fueron rechazados distintos reclamos económicos presentados por su exesposa.

La decisión se conoció en medio de una semana marcada por nuevos cruces, luego de que la abogada Ana Rosenfeld cuestionara el alcance de las resoluciones italianas y afirmara que "Italia no tiene jurisdicción sobre custodia, residencia, régimen comunicacional ni alimentos de las menores".

Ante esta situación, Icardi salió a expresarse en sus redes sociales y compartió un contundente mensaje. "Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por divorcio, la jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución", remarcó.

Por último, sostuvo que la apelación no prosperó y señaló que la Justicia cerró ese tramo del expediente: "Hoy 27 de julio de 2026 la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos. Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia".