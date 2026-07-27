Nora Colosimo destrozó a la China Suárez: "Siempre quiso la vida de Wanda"

Nora Colosimo se refirió al conflicto que enfrenta nuevamente a Wanda Nara y Mauro Icardi tras el robo en la casa de Milán donde los delincuentes se quedaron con la documentación de las niñas.
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Nora Colosimo habló en Infama de la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi y cuestionó picante a la China Suárez, pareja del futbolista.
Nora Colosimo se refirió al conflicto que enfrenta nuevamente a Wanda Nara y Mauro Icardi tras el robo en la casa de Milán donde los delincuentes se quedaron con la documentación de las niñas.
“Quiero que firme y que mis nietas no sean rehenes, que plantemos bandera blanca y que, por favor, así como las niñas tuvieron el permiso para ir a su casa de Italia, puedan volver”, pidió la madre de la mediática en comunicación con el ciclo Infama (América Tv).
"Esto es fácil: Wanda tiene los pasajes para volverse y todos nos volvemos, se terminaron las vacaciones. ¿Y las nenas? El 3 de agosto hay colegio para ellos", añadió.
Lo cierto es que en medio de la extensa charla con Marcela Tauro y su equipo, Nora Colosimo apuntó fuerte contra la China Suárez, pareja del futbolista.
"¿Él se deja llenar mucho la cabeza?", le consultó la conductora. Y la mamá de Wanda Nara lanzó desde Italia: "Detrás de un gran hombre siempre se dice que hay una gran mujer. ¿Cómo está hoy él y cómo estaba antes? Punto final".
En ese sentido, Nora Colosimo siguió fuerte contra la actriz y recordó: "La bomba la detonó esta mujer porque ellos estaban con problemas como cualquier matrimonio pero nadie más que yo conoce como yo vivía con ellos, vivía en el corazón de su hogar".
"De Tatiana estoy hablando, la que rompió el hogar como rompió todos los otros hogares y hay mujeres que la avalan, deben ser igual. ¿Quién la puede defender? La que hace lo mismo, yo con un tipo casado no voy", siguió furiosa contra la China Suárez.
Nora Colosimo siguió cuestionando a la China Suárez al hablar del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi. "Tengo amigas de mi generación que los matrimonios tuvieron sitaciones y cosas pero si no se mete una tercera en el medio la pareja cuando hay amor sale adelante y yo sé que había amor de ambas partes, yo fui testigo", aseguró.
"Que quede claro que él empezó y lo que hizo Wanda fue después, no antes", aclaró. Y contó por qué no puede ver lo que hace Icardi en redes sociales: "Un día decidió bloquearme porque pensará que me hace verlos feliz con su nueva enamorada".
Y cerró picante: "Es una Tatiana, punto. Ser Tatiana es hacer lo que hizo y ya todos sabemos. La persona esa no me parece buena persona, acompañar a su pareja para quitarle los hijos a la madre. Si eso es una buena compañera... Ella siempre quiso la vida de Wanda Nara, lamento que ahora él se quedó sin club".