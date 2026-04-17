Se metió al río y no salió: la tragedia de un turista de 37 años en Córdoba

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Villa Cura Brochero, conducida por la fiscal Cecilia Giménez, que busca establecer cómo se produjo el hecho.

Conoció el mar por primera vez y murió ahogado en Reta: la trágica historia de Jonás, el joven de 16 años

La ilusión de conocer el océano Atlántico se transformó en tragedia en cuestión de minutos. Jonás Emanuel Verdún Lizarraga, de 16 años, murió ahogado en febrero pasado, en las aguas de Reta, un pequeño balneario del sur bonaerense. La tragedia ocurrió luego de meterse al mar en una zona sin guardavidas y en una jornada marcada por el fuerte oleaje. Su cuerpo fue hallado tras más de 48 horas de intensa búsqueda por tierra, aire y mar.

La investigación quedó en manos del fiscal Gabriel Lopazzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 16, quien confirmó que la autopsia determinó como causa de muerte la asfixia por inmersión.

Un sueño cumplido que terminó en pesadilla

Jonás había llegado el domingo 15 de febrero a Reta, una localidad costera perteneciente al partido de Tres Arroyos. Viajó desde Caseros, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, para pasar unas vacaciones junto a sus tíos abuelos.

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Era la primera vez que veía el mar. Un deseo largamente esperado que finalmente se concretaba en plena adolescencia. Según relataron sus familiares, el joven estaba fascinado con la inmensidad del océano, las olas y la vida de playa. Planeaban quedarse todo el mes.

El jueves 19, cerca de la tarde, salió caminando desde la casa donde se hospedaba. “Me voy a despedir del mar y vuelvo”, les dijo a sus familiares, una frase que solía repetir cada vez que salía rumbo a la costa. Pero esta vez no regresó.

Un mar embravecido tras la tormenta

La jornada no era una más. El miércoles por la noche había azotado una tormenta que dejó el mar revuelto. El jueves, las condiciones eran adversas: olas de casi dos metros, corrientes intensas y canaletas profundas formadas por el movimiento del agua.

Jonás caminó por la calle 36 hasta la playa. Dejó cuidadosamente su ropa entre unos tamariscos sobre un médano. Según reconstruyeron luego los investigadores, dobló su remera negra, su bermuda azul y su buzo de algodón azul. A un costado quedaron sus ojotas negras.

El adolescente ingresó al agua en una zona sin servicio de guardavidas, frente a un conocido complejo hotelero y cerca de un túnel de 150 metros que atraviesa los médanos. El puesto de rescate más cercano estaba a unos 800 metros y esa tarde había poca gente en la playa.