En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
INFORMACIÓN CLAVE

Jubilados de ANSES en junio: oficializan el nuevo haber mínimo de $403.396

Se estableció el esquema de ingresos y los nuevos valores previsional para el próximo ciclo previsional tras la difusión del IPC oficial. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad del 2,6% que, complementada con el refuerzo extraordinario, define el piso de ingresos mínimos.

Banner Seguinos en google DESK
Jubilados de ANSES en junio: oficializan el nuevo haber mínimo de $403.396

Jubilados de ANSES en junio: oficializan el nuevo haber mínimo de $403.396

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará la fórmula de indexación mensual establecida por el DNU 274/24 para liquidar los haberes del sector pasivo. Se informa que tras certificarse que la inflación de abril se ubicó en el 2,6%, las prestaciones previsionales recibirán ese porcentaje de incremento directo sobre los recibos brutos. La medida de la Administración Nacional de la Seguridad Social busca sostener el poder de compra de los beneficiarios.

Leé también Descuentos para jubilados de ANSES: cómo obtener los reintegros de hasta $25.000
Descuentos para jubilados de ANSES: cómo obtener los reintegros de hasta $25.000

Con este parámetro técnico, el aumento de jubilados de ANSES modificará el piso salarial contributivo del sistema. Asimismo, se confirma que el Poder Ejecutivo ratificó la continuidad del soporte financiero extraordinario para amortiguar el impacto del costo de vida en los sectores más vulnerables. La Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá el pago del bono de refuerzo, consolidando una base previsible de ingresos para el universo pasivo.

Durante junio de 2026, las liquidaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social incluirán además un beneficio extra clave por calendario de ley. Se establece que de forma unificada con el incremento del 2,6% y el refuerzo previsional, los jubilados accederán al medio aguinaldo, lo que generará un importante movimiento de fondos en las cuentas de la seguridad social según las terminaciones de DNI.

¿A cuánto asciende la jubilación mínima de ANSES con el aumento y bono?

jubilados
Jubilados de ANSES en junio: oficializan el nuevo haber m&iacute;nimo de $403.396

Jubilados de ANSES en junio: oficializan el nuevo haber mínimo de $403.396

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijará la jubilación mínima básica en $403.396,63 a partir del próximo mes. Al adicionarse el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado en ese techo para los haberes inferiores, el ingreso unificado mínimo garantizado se elevará a un total de $473.396,63 de bolsillo.

Se establece que este valor final previsional será depositado por la Administración Nacional de la Seguridad Social en una única jornada bancaria. Los adultos mayores que perciben la escala inferior del sistema de ANSES encontrarán esta suma operativa para extracciones automáticas o consumos con tarjeta de débito, facilitando la disponibilidad inmediata de los recursos previsionales del período.

¿Cómo quedan el resto de las categorías previsionales y el aguinaldo?

Se confirma que la actualización del 2,6% que dispone la Administración Nacional de la Seguridad Social impacta en la totalidad de las prestaciones. Los haberes máximos del sistema previsional se reconfigurarán alcanzando un techo de $2.714.477,30, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $322.717,30 y las Pensiones No Contributivas (PNC) en $282.377,67.

Se informa además que durante junio de 2026 se liquidará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo. La Administración Nacional de la Seguridad Social calcula este concepto aplicando el 50% sobre la mayor remuneración mensual percibida en el semestre, sumando un alivio financiero directo que impactará de oficio en los recibos salariales de todo el padrón de jubilados de ANSES.

¿Cuándo se oficializa el calendario de pagos por DNI?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social difundirá el cronograma detallado de cobro días antes del inicio del mes, ordenando la atención en sucursales según la terminación de documento.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES
Notas relacionadas
Se confirmó el bono de ANSES para jubilados: cuánto cobran en mayo
Los jubilados podrían cobrar más de $670.000 en junio: cuánto recibirán con el nuevo aumento de ANSES
ANSES: cuánto cobran los jubilados de la mínima en mayo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar