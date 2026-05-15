Jubilados de ANSES en junio: oficializan el nuevo haber mínimo de $403.396

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijará la jubilación mínima básica en $403.396,63 a partir del próximo mes. Al adicionarse el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado en ese techo para los haberes inferiores, el ingreso unificado mínimo garantizado se elevará a un total de $473.396,63 de bolsillo.

Se establece que este valor final previsional será depositado por la Administración Nacional de la Seguridad Social en una única jornada bancaria. Los adultos mayores que perciben la escala inferior del sistema de ANSES encontrarán esta suma operativa para extracciones automáticas o consumos con tarjeta de débito, facilitando la disponibilidad inmediata de los recursos previsionales del período.

¿Cómo quedan el resto de las categorías previsionales y el aguinaldo?

Se confirma que la actualización del 2,6% que dispone la Administración Nacional de la Seguridad Social impacta en la totalidad de las prestaciones. Los haberes máximos del sistema previsional se reconfigurarán alcanzando un techo de $2.714.477,30, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $322.717,30 y las Pensiones No Contributivas (PNC) en $282.377,67.

Se informa además que durante junio de 2026 se liquidará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo. La Administración Nacional de la Seguridad Social calcula este concepto aplicando el 50% sobre la mayor remuneración mensual percibida en el semestre, sumando un alivio financiero directo que impactará de oficio en los recibos salariales de todo el padrón de jubilados de ANSES.

¿Cuándo se oficializa el calendario de pagos por DNI?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social difundirá el cronograma detallado de cobro días antes del inicio del mes, ordenando la atención en sucursales según la terminación de documento.