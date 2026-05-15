Fuerte polémica con Alex Caniggia tras exponer el cumpleaños íntimo de Melody Luz: las fotos

Muchos de los mensajes apuntaron directamente contra el festejo organizado por Alex Caniggia, mientras que otros hicieron foco en su aspecto físico. Entre las críticas más repetidas aparecieron referencias a su cabello y a su dentadura, temas que ya habían sido motivo de debate días atrás.

Alex Caniggia y Melody Luz 3

“¿Por qué esos dientes y ese pelo?”, escribió una usuaria en la publicación. A ese comentario se sumaron otros mensajes todavía más duros, donde algunos internautas incluso realizaron comparaciones burlonas vinculadas a publicidades y productos virales que circulan en internet.

De todos modos, no todo fue negativo para el hermano de Charlotte Caniggia. Entre las críticas también aparecieron numerosos comentarios de apoyo por parte de seguidores que destacaron el vínculo que construyó junto a Melody Luz y la familia que formaron con la pequeña Venezia.

Alex Caniggia y Melody Luz 2

Pese a la enorme repercusión que generó el posteo, el influencer eligió no responder a los cuestionamientos y decidió concentrarse únicamente en el cumpleaños de su pareja. Junto a las imágenes, le dedicó un mensaje cargado de amor y complicidad.

“Mi amor, hermosa de mi vida, te amo Pingui”, escribió Alex Caniggia en el posteo. Al tiempo que completó: “Qué días tan lindos vivimos. Felices 29 amor. Fueron días llenos de amor, paz, risas, comida rica y momentos inolvidables en familia”.

Alex Caniggia y Melody Luz 4

Por qué impactó tanto el cambio físico de Alex Caniggia

Luego de un período en el que había optado por un perfil algo más bajo de lo habitual, Alex Caniggia volvió a instalarse con fuerza en el centro de la escena mediática a fines de marzo, cuando sorprendió a sus seguidores al mostrar un nuevo capítulo en su constante cambio estético. El mediático compartió en sus redes sociales imágenes desde un centro especializado en tratamientos, donde comenzó un proceso que no pasó desapercibido: la eliminación de los tatuajes que cubrían gran parte de uno de sus brazos.

En uno de los videos difundidos, se lo puede ver recostado mientras una profesional realiza el procedimiento sobre su piel mediante tecnología láser, el método más utilizado actualmente para la remoción de tatuajes. La escena rápidamente llamó la atención por lo visual del proceso y por el cambio que implica en su imagen pública.

alex caniggia 1

Durante la sesión, el propio Alex Caniggia acompañó la publicación con una frase breve pero directa: “Me saco la manga”, en alusión a los diseños que durante años formaron parte de su brazo y de su estética característica.

La publicación no tardó en generar un fuerte impacto en redes sociales. Sus tatuajes habían sido durante mucho tiempo uno de los sellos distintivos de su estilo personal, por lo que la decisión de eliminarlos abrió un amplio abanico de reacciones. Mientras algunos usuarios celebraron la transformación y el nuevo rumbo estético, otros expresaron cierta nostalgia por la imagen que lo acompañó durante años.

De esta manera, Alex Caniggia vuelve a dejar en claro su tendencia a reinventarse públicamente, manteniendo su figura en permanente evolución y generando conversación constante en el universo digital.