Fernando Cerimedo rompió el silencio desde la cárcel en Bolivia: "Pronto la verdad saldrá a la luz"

Cerimedo también rechazó las versiones que lo relacionan con supuestas negociaciones irregulares y negó haber utilizado su cercanía con el entorno presidencial para realizar negocios. “Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente, a quien aprecio profundamente y sé de su honorabilidad, así como la de toda la familia”, escribió.

Cerimedo habló de Nadia Beller desde la cárcel de Palmasola

En otro tramo de la carta, el consultor político se refirió a Nadia Beller, su expareja, y vinculó la repercusión de su situación personal con una disputa política en Bolivia. “Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político por aquellos que no quieren sacar a Bolivia del pozo en que los metieron los 20 años del evismo”, sostuvo.

El mensaje de Cerimedo desde la cárcel.

Cerimedo permanece detenido en Bolivia mientras avanza la investigación judicial en su contra. En intervenciones anteriores, el argentino rechazó las acusaciones y cuestionó las versiones difundidas sobre el caso.

En paralelo, también enfrenta una situación judicial en la Argentina, donde fue intimado a pagar una deuda millonaria y se ordenó la inhibición de sus bienes.

El mensaje de Cerimedo sobre su futuro judicial

Hacia el final de la carta, Cerimedo manifestó su expectativa de que la causa pueda resolverse y aseguró que buscará responder públicamente a las acusaciones una vez que avance el proceso.

“Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al gobierno”, concluyó.

De esta manera, el consultor argentino volvió a pronunciarse públicamente desde la cárcel de Palmasola, defendió su relación con Rodrigo Paz y rechazó haber actuado en representación del mandatario o de su familia.