Una mujer apuñaló a dos personas, una de ellas murió, y la Policía la abatió: el video

Cómo comenzó el ataque

Antes de enfrentarse con los policías, Cisneros había atacado a dos personas. La secuencia comenzó alrededor de las 16.24 del lunes, cerca de West 41st Street y Seventh Avenue. Allí, Tak Kam, un hombre de 68 años de Rhode Island, acababa de salir del subte y esperaba junto a su esposa para cruzar la calle.

De acuerdo con la reconstrucción policial, Cisneros sacó de una bolsa roja de Target dos cuchillos de cocina de gran tamaño y comenzó a agitarlos. Sin que aparentemente hubiera una discusión previa, apuñaló a Kam en el abdomen.

El hombre fue llevado de urgencia al Bellevue Hospital. En un primer momento, las autoridades indicaron que las heridas podían poner en riesgo su vida, aunque posteriormente informaron que permanecía en condición crítica pero estable.

La Policía considera que los dos ataques no tuvieron una conexión entre sí. (Foto: Reuters)

La segunda víctima fue Piacenti, de 32 años, vicepresidenta de Bank of America y parte del área de selección de negocios y conflictos de la entidad. También recibió una puñalada en el abdomen y fue trasladada al Bellevue Hospital, donde murió.

La Policía considera que los dos ataques no tuvieron una conexión entre sí más allá de haber sido cometidos por la misma mujer.

El recorrido hasta la subestación policial

Cisneros continuó desplazándose hasta llegar a una subestación del NYPD ubicada en Times Square, cerca de One Times Square. Fue allí donde se produjo el enfrentamiento que terminó con la mujer baleada. El episodio quedó registrado por las cámaras corporales de los policías y también fue observado por testigos.

Las imágenes difundidas muestran a Cisneros sosteniendo un cuchillo en cada mano mientras los agentes mantienen distancia y le exigen que deponga las armas. Luego de que las pistolas Taser no lograran detenerla, la mujer siguió avanzando hacia los policías. Dos de ellos utilizaron sus armas reglamentarias y dispararon.

Los dos cuchillos quedaron secuestrados como evidencia. Además, las autoridades anticiparon que se difundirá el material registrado por las cámaras corporales de los agentes.

La Policía investiga el móvil y su accionar durante el operativo. (Foto: Reuters)

Los antecedentes de Cisneros y el misterio del móvil

Mientras se reconstruye la secuencia, los investigadores intentan determinar por qué Cisneros inició el ataque. Hasta el momento, la Policía no encontró indicios de que conociera a las víctimas o de que las hubiera seleccionado específicamente.

Las autoridades describieron las agresiones como “aleatorias y sin provocación” y descartaron de manera preliminar que se tratara de un acto terrorista. Tampoco establecieron qué pudo haber desencadenado el episodio.

Según informó Tisch, Cisneros figuraba en los registros del NYPD por dos episodios relacionados con su salud mental, ocurridos en 2018 y 2019.

Investigación sobre los disparos policiales

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y Tisch respaldaron la intervención de los agentes y destacaron que el episodio ocurrió en una de las zonas con mayor concentración de peatones y turistas de la ciudad.

“Quiero agradecer a los oficiales del NYPD que intervinieron e impidieron que un ataque horrible se volviera todavía peor”, afirmó Mamdani.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respaldó la intervención policial. (Foto: Reuters).

El alcalde también señaló que el caso no habría sido adecuado para una intervención exclusivamente civil debido a que Cisneros estaba armada y ya había atacado a dos personas. Mamdani impulsó una estrategia para aumentar la participación de profesionales especializados en salud mental en determinadas emergencias.