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Una mujer apuñaló a dos personas, una de ellas murió, y la Policía la abatió: el video

Una mujer de 49 años atacó con dos cuchillos a dos personas. Una de las víctimas murió y la atacante falleció tras recibir disparos.

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Una mujer de 49 años atacó con dos cuchillos a dos personas. Una de las víctimas murió y la atacante falleció tras recibir disparos. (Foto: captura de pantalla)

Una mujer de 49 años atacó con dos cuchillos a dos personas. Una de las víctimas murió y la atacante falleció tras recibir disparos. (Foto: captura de pantalla)

Pamela Cisneros fue abatida por la Policía de Nueva York después de atacar con dos cuchillos a dos personas en Times Square y avanzar luego hacia los agentes que intentaban detenerla. La mujer, de 49 años y residente de Queens, había apuñalado previamente a un hombre y a una mujer que no conocía. La segunda víctima, Erin Piacenti, una vicepresidenta de Bank of America de 32 años, murió a causa de las heridas.

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El episodio terminó después de aproximadamente cuatro minutos de tensión frente a una subestación del NYPD. Los policías le ordenaron en reiteradas oportunidades que soltara las armas, pero Cisneros se negó y continuó acercándose con un cuchillo en cada mano.

“No voy a soltar nada. Preferiría matarlos a los dos”, les dijo, según la reconstrucción de la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch. Luego volvió a amenazarlos. “Los voy a matar”.

Los agentes utilizaron pistolas Taser para intentar detenerla, aunque las descargas no consiguieron inmovilizarla. Cuando Cisneros siguió avanzando con los cuchillos levantados, dos policías efectuaron disparos. La mujer fue alcanzada, recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladada al Bellevue Hospital, donde fue declarada muerta.

Cómo comenzó el ataque

Antes de enfrentarse con los policías, Cisneros había atacado a dos personas. La secuencia comenzó alrededor de las 16.24 del lunes, cerca de West 41st Street y Seventh Avenue. Allí, Tak Kam, un hombre de 68 años de Rhode Island, acababa de salir del subte y esperaba junto a su esposa para cruzar la calle.

De acuerdo con la reconstrucción policial, Cisneros sacó de una bolsa roja de Target dos cuchillos de cocina de gran tamaño y comenzó a agitarlos. Sin que aparentemente hubiera una discusión previa, apuñaló a Kam en el abdomen.

El hombre fue llevado de urgencia al Bellevue Hospital. En un primer momento, las autoridades indicaron que las heridas podían poner en riesgo su vida, aunque posteriormente informaron que permanecía en condición crítica pero estable.

La Policía considera que los dos ataques no tuvieron una conexión entre sí. (Foto: Reuters)

La Policía considera que los dos ataques no tuvieron una conexión entre sí. (Foto: Reuters)

La segunda víctima fue Piacenti, de 32 años, vicepresidenta de Bank of America y parte del área de selección de negocios y conflictos de la entidad. También recibió una puñalada en el abdomen y fue trasladada al Bellevue Hospital, donde murió.

La Policía considera que los dos ataques no tuvieron una conexión entre sí más allá de haber sido cometidos por la misma mujer.

El recorrido hasta la subestación policial

Cisneros continuó desplazándose hasta llegar a una subestación del NYPD ubicada en Times Square, cerca de One Times Square. Fue allí donde se produjo el enfrentamiento que terminó con la mujer baleada. El episodio quedó registrado por las cámaras corporales de los policías y también fue observado por testigos.

Las imágenes difundidas muestran a Cisneros sosteniendo un cuchillo en cada mano mientras los agentes mantienen distancia y le exigen que deponga las armas. Luego de que las pistolas Taser no lograran detenerla, la mujer siguió avanzando hacia los policías. Dos de ellos utilizaron sus armas reglamentarias y dispararon.

Los dos cuchillos quedaron secuestrados como evidencia. Además, las autoridades anticiparon que se difundirá el material registrado por las cámaras corporales de los agentes.

La Policía investiga el móvil y su accionar durante el operativo. (Foto: Reuters)

La Policía investiga el móvil y su accionar durante el operativo. (Foto: Reuters)

Los antecedentes de Cisneros y el misterio del móvil

Mientras se reconstruye la secuencia, los investigadores intentan determinar por qué Cisneros inició el ataque. Hasta el momento, la Policía no encontró indicios de que conociera a las víctimas o de que las hubiera seleccionado específicamente.

Las autoridades describieron las agresiones como “aleatorias y sin provocación” y descartaron de manera preliminar que se tratara de un acto terrorista. Tampoco establecieron qué pudo haber desencadenado el episodio.

Según informó Tisch, Cisneros figuraba en los registros del NYPD por dos episodios relacionados con su salud mental, ocurridos en 2018 y 2019.

Investigación sobre los disparos policiales

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y Tisch respaldaron la intervención de los agentes y destacaron que el episodio ocurrió en una de las zonas con mayor concentración de peatones y turistas de la ciudad.

“Quiero agradecer a los oficiales del NYPD que intervinieron e impidieron que un ataque horrible se volviera todavía peor”, afirmó Mamdani.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respaldó la intervención policial. (Foto: Reuters).

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respaldó la intervención policial. (Foto: Reuters).

El alcalde también señaló que el caso no habría sido adecuado para una intervención exclusivamente civil debido a que Cisneros estaba armada y ya había atacado a dos personas. Mamdani impulsó una estrategia para aumentar la participación de profesionales especializados en salud mental en determinadas emergencias.

En pocas palabras

  • Ataque en Times Square: Una mujer de 49 años atacó con dos cuchillos, causando una víctima fatal.
  • Intervención policial: La atacante fue abatida por la Policía de Nueva York tras amenazar a los agentes.
  • Antecedentes: La agresora registraba episodios previos relacionados con su salud mental en 2018 y 2019.
Resumen generado por Thinkindot AI
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