Cerimedo admitió que trabajó para Rodrigo Paz y reveló cuánto llegó a ganar por mes

El consultor buscó limitar el alcance de su intervención y sostuvo que su participación se produjo durante la segunda vuelta electoral. Además, negó haber trabajado para Paz durante la primera vuelta.

También aseguró que no existió un contrato escrito y que no recibió financiamiento por ese trabajo. Ante otra de las preguntas, dijo no recordar quién fue la persona que lo contactó para colaborar con la campaña.

Las empresas y el dinero que declaró

Durante la audiencia, Cerimedo también fue consultado por sus actividades comerciales y sus fuentes de ingresos. Según explicó, su principal empresa es Numen Group Inc., radicada en Estados Unidos y creada en 2021. Afirmó que es su único propietario y que la compañía brinda servicios de consultoría a clientes internacionales.

En Argentina, dijo ser dueño de una empresa de publicidad con 35 empleados, dos sucursales y 12 clientes. También mencionó una academia dedicada a cursos de tecnología, una productora audiovisual y otras sociedades que actualmente no tendrían actividad.

Cerimedo negó haber tenido empresas constituidas en Bolivia, aunque reconoció que tenía previsto instalar allí una consultora de marketing.

Uno de los datos más llamativos surgió cuando la Fiscalía le preguntó por sus ingresos. El consultor aseguró que durante 2025 y 2026 llegó a obtener alrededor de un millón de dólares mensuales, provenientes exclusivamente de sus empresas y de trabajos de consultoría realizados fuera de Bolivia.

La frase que utilizó una y otra vez

La parte más llamativa de la declaración apareció cuando las preguntas comenzaron a centrarse en su presunta influencia sobre el Gobierno boliviano.

Los fiscales le preguntaron, entre otras cuestiones, si tenía una oficina en la Casa Grande del Pueblo, si poseía una credencial oficial, si participaba de reuniones de gabinete y si intervenía en los discursos del presidente.

También fue consultado sobre un eventual manejo de las redes sociales oficiales, sus vínculos con ministros, licitaciones, decisiones económicas, decretos, proyectos de ley y posibles representaciones de Paz ante terceros.

Frente a buena parte de esas preguntas, Cerimedo respondió con la misma fórmula: “No tiene que ver con el caso”. La respuesta se repitió en numerosas oportunidades durante el interrogatorio y se convirtió en uno de los momentos más destacados de la audiencia.

Por qué está detenido Cerimedo en Bolivia

Cerimedo permanece detenido en la cárcel de Palmasola, luego de que la Justicia boliviana ordenara 180 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El expediente principal se originó a partir del ataque armado que sufrió su expareja, Nadia Beller, pero posteriormente la investigación se amplió hacia otras hipótesis.

La Fiscalía también abrió pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito y posibles vínculos con el narcotráfico, además de avanzar con allanamientos en propiedades relacionadas con el consultor.

Durante esos procedimientos se informó el secuestro de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos que fueron incorporados a la investigación.