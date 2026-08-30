Nueva complicación para Fernando Cerimedo: la Justicia de Bolivia dictó una nueva medida por presunto enriquecimiento ilícito

Qué dijo Cerimedo durante la audiencia

Durante la audiencia, Cerimedo rechazó la posibilidad de fugarse y aseguró que su intención es permanecer en Bolivia hasta que termine el proceso judicial.

El consultor sostuvo que está detenido por un hecho que, según su versión, no ocurrió y cuestionó la acusación del Ministerio Público de que habría intentado evadir a la Justicia.

“Quiero terminar esto porque me arruinaron la vida”, manifestó durante su intervención.

Uno de los puntos expuestos por la Fiscalía estuvo relacionado con los allanamientos realizados en propiedades vinculadas al acusado. Según informó el Ministerio Público, durante esos procedimientos fueron encontrados 500.000 dólares en efectivo, además de pesos bolivianos y euros, aunque no se precisaron las cantidades de estas últimas monedas.

Ante ese dato, Cerimedo declaró que sus ingresos anuales rondan el millón de dólares y explicó que ese dinero proviene de su actividad como consultor y estratega de campañas políticas.

La declaración sobre su trabajo con Rodrigo Paz

En paralelo a la nueva medida judicial, Cerimedo volvió a declarar ante la Fiscalía boliviana sobre su participación en la campaña presidencial de Rodrigo Paz.

El consultor reconoció que colaboró con el entonces candidato y explicó que su tarea estuvo vinculada con el asesoramiento en comunicación digital.

“Ayudé en consejos de comunicaciones digitales”, respondió al ser consultado sobre su función.

Según su declaración, no recuerda quién fue la persona que se contactó con él para incorporarlo a la campaña y aseguró que no existió un contrato escrito ni recibió financiamiento por ese trabajo.

También negó haber participado durante la primera vuelta electoral. De acuerdo con su versión, su intervención se produjo durante la segunda etapa de la campaña y estuvo limitada al asesoramiento en comunicación digital.

Durante el interrogatorio, además, evitó responder la mayor parte de las preguntas relacionadas con un supuesto papel dentro del Gobierno boliviano.

Las empresas que declaró tener

Cerimedo también brindó detalles sobre sus actividades empresariales. Dijo que en la Argentina es propietario de una empresa de publicidad que cuenta con 35 empleados, dos sucursales y 12 clientes.

A esa actividad sumó una academia dedicada a cursos de tecnología y una productora audiovisual. También mencionó otras sociedades que, según afirmó, actualmente no tienen actividad.

En cuanto a Bolivia, sostuvo que no posee empresas constituidas en ese país, aunque reconoció que tenía previsto instalar allí una consultora de marketing.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito continúa mientras Cerimedo permanece detenido y enfrenta, además, el expediente relacionado con el ataque contra Nadia Beller.