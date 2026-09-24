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Hallaron muerta a la modelo Larissa Brito dos Santos: el macabro descubrimiento y quién es el acusado

El cuerpo fue encontrado dentro de bolsas en el baúl de un vehículo. El sospechoso, de 29 años y con antecedentes por narcotráfico, quedó detenido.

Larissa Brito dos Santos tenía 25 años (Foto: Instagram).

Larissa Brito dos Santos tenía 25 años (Foto: Instagram).

El horror conmociona a Francia y Brasil tras confirmarse el macabro femicidio de Larissa Brito dos Santos, una modelo brasileña de 25 años cuyo cuerpo descuartizado fue hallado este lunes dentro del baúl de un automóvil en la autopista A8, en las inmediaciones de Niza.

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El macabro descubrimiento ocurrió durante un control aduanero de rutina, donde la policía inspeccionó el vehículo conducido por Mathieu, un ciudadano francés de 29 años y expareja de la víctima. El hombre quedó inmediatamente detenido e imputado por femicidio, aunque niega los cargos.

¿Cómo descubrieron el cuerpo de la modelo Larissa Brito dos Santos?

El operativo policial que destapó el crimen se desencadenó a partir de una inspección aduanera sobre la autopista A8, en cercanías de la ciudad de Niza:

  • Inspección de rutina: agentes aduaneros detuvieron el vehículo manejado por Mathieu (29) para una revisión estándar.

  • El hallazgo en el baúl: en el baúl del automóvil encontraron el cuerpo de la modelo, el cual presentaba heridas compatibles con arma blanca y se encontraba seccionado e irreconocible dentro de distintas bolsas de plástico.

  • Confirmación fiscal: el fiscal de Niza, Damien Martinelli, confirmó que los restos estaban desmembrados casi en su totalidad y ordenó peritajes genéticos urgentes.

El caso dio un giro dramático al conocerse las últimas comunicaciones entre la modelo y su entorno familiar en Brasil:

"Mathieu está aquí", fue el impactante mensaje de WhatsApp que Larissa le envió a su madre, Liliane Brito Nogueira, el domingo previo a perder todo contacto.

Tras recibir el mensaje, la madre intentó comunicarse por teléfono. Un hombre atendió la llamada asegurando que Larissa dormía. Cuando la madre le advirtió que llamaría a la policía, el sospechoso bloqueó el número. "En ese momento él ya había matado a mi hija", declaró la mujer a medios brasileños.

¿Cómo avanza la investigación por el femicidio de Larissa Brito dos Santos?

Las pesquisas judiciales y policiales lograron reconstruir las horas previas al hallazgo a través de testimonios clave:

  • Denuncia de un amigo: el mismo domingo, un allegado de la víctima alertó a la policía de Niza tras ir a buscarla a su departamento. Relató haber visto a un hombre salir de la vivienda cargando varias bolsas pesadas hacia el baúl de un auto.

  • Escena del crimen alterada: los peritos constataron que el departamento donde residía la joven modelo había sido limpiado minuciosamente con productos químicos poco antes de la inspección.

  • El perfil del acusado: se confirmó que Mathieu cuenta con múltiples antecedentes penales por delitos contra la seguridad vial y tráfico de estupefacientes en la zona de Niza.

  • Causa del distanciamiento: según el periódico O Globo, Larissa había terminado la relación al descubrir los vínculos de Mathieu con la delincuencia organizada local.

Repatriación y fecha de la autopsia

La Embajada de Brasil en Francia notificó a la familia que el procedimiento forense para determinar las causas exactas de la muerte está programado para el próximo lunes.

Desde Brasil, la familia de Larissa organizó una campaña solidaria para recaudar fondos y cubrir los costos de repatriación del cuerpo. "Necesito ver a mi hija", expresó su madre en diálogo con medios internacionales.

El acusado permanece bajo custodia en Niza a disposición de las autoridades judiciales, rechazando las imputaciones en su contra según reportó el diario Nice Matin.

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