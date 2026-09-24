Hallaron muerta a la modelo Larissa Brito dos Santos: el macabro descubrimiento y quién es el acusado

"Mathieu está aquí", fue el impactante mensaje de WhatsApp que Larissa le envió a su madre, Liliane Brito Nogueira, el domingo previo a perder todo contacto.

Tras recibir el mensaje, la madre intentó comunicarse por teléfono. Un hombre atendió la llamada asegurando que Larissa dormía. Cuando la madre le advirtió que llamaría a la policía, el sospechoso bloqueó el número. "En ese momento él ya había matado a mi hija", declaró la mujer a medios brasileños.

¿Cómo avanza la investigación por el femicidio de Larissa Brito dos Santos?

Las pesquisas judiciales y policiales lograron reconstruir las horas previas al hallazgo a través de testimonios clave:

Denuncia de un amigo: el mismo domingo, un allegado de la víctima alertó a la policía de Niza tras ir a buscarla a su departamento. Relató haber visto a un hombre salir de la vivienda cargando varias bolsas pesadas hacia el baúl de un auto.

Escena del crimen alterada: los peritos constataron que el departamento donde residía la joven modelo había sido limpiado minuciosamente con productos químicos poco antes de la inspección.

El perfil del acusado: se confirmó que Mathieu cuenta con múltiples antecedentes penales por delitos contra la seguridad vial y tráfico de estupefacientes en la zona de Niza.

Causa del distanciamiento: según el periódico O Globo, Larissa había terminado la relación al descubrir los vínculos de Mathieu con la delincuencia organizada local.

Repatriación y fecha de la autopsia

La Embajada de Brasil en Francia notificó a la familia que el procedimiento forense para determinar las causas exactas de la muerte está programado para el próximo lunes.

Desde Brasil, la familia de Larissa organizó una campaña solidaria para recaudar fondos y cubrir los costos de repatriación del cuerpo. "Necesito ver a mi hija", expresó su madre en diálogo con medios internacionales.

El acusado permanece bajo custodia en Niza a disposición de las autoridades judiciales, rechazando las imputaciones en su contra según reportó el diario Nice Matin.