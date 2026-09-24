Fin de una histórica pelea: Luciana Salazar y Martín Redrado llegaron a un acuerdo judicial

Y agregó: "Era la última audiencia para conciliar y ahora podemos decir que hubo acuerdo entre las partes que pone fin a todo tipo de litigio".

La panelista indicó que se contactó recientemente con Luciana Salazar tras el acuerdo alcanzado con Martín Redrado y le expresó la alegría que siente por terminar con esa etapa.

"Le pregunté a Luciana cuando me enteré y me dijo una frase: 'vuelvo a ser feliz, vuelvo a vivir en paz'", indicó la periodista.

En tanto, señaló que los dos acordaron no dar detalles a los medios del acuerdo alcanzado: "Hay firma de confidencialidad por ambos lados pero se terminó definitivamente cualquier tipo de reclamo de Luciana a Martín Redrado y ya están saldadas todas las diferencias".

Sobre el final, el conductor Adrián Pallares destacó la labor de los letrados de ambas partes para llegar a un punto de entendemiento: "Bernardo Beccar Varela y Mariana Gallego fueron los abogados que lograron que esto llegara a buen puerto".

Luciana Salazar explicó su ausencia a la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Luciana Salazar rompió el silencio después de las especulaciones que surgieron por su ausencia en el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, negando de manera tajante estar enfrentada con la familia del cantante.

Cansada de las versiones instaladas en los últimos días, Luli recurrió a sus historias de Instagram y publicó un contundente descargo para aclarar qué ocurrió realmente.

“Viendo noticias falsas por todos lados”, comenzó escribiendo la modelo antes de enumerar cada una de las versiones que quiso desmentir.

En primer lugar, fue categórica sobre su vínculo con los Ortega: “Con mi familia Ortega nos amamos y nadie está peleado con nadie, todo lo contrario”.

Y luego apuntó directamente contra quienes relacionaron su ausencia con una supuesta interna: “Que focalicen que yo no fui invitada a un casamiento por mala relación, cuando no fueron ni sus hermanos y tampoco mi padre, es falso”, aseguró.

Sobre el final, aclaró que una historia que había publicado en Instagram tras la boda nada tenía que ver con ese tema, ya que fue considerado por algunos como un palito a la pareja.

“Que digan que la historia que subí ayer en IG tenía que ver con este tema, es más absurdo todavía”, sentenció Luciana Salazar de manera categórica.