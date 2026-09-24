La misteriosa muerte de la "gurú de los famosos": los inquietantes detalles del caso que no le cierran a la familia

Flor Bollini, la misteriosa muerte de la "gurú de los famosos en Ibiza". (Foto: Cuenta de instagram de Bollini)

La autopsia mencionó una muerte súbita vinculada con un posible consumo de sustancias y el informe señaló la posible participación de bufotenina, relacionada con los rituales de sapo Bufo que Bollini practicaba. Sin embargo, según la investigación periodística, el posterior análisis toxicológico no detectó esa sustancia.

Otro elemento clave es su anillo inteligente Oura, cuyos registros indicarían que su corazón dejó de funcionar tres horas antes del llamado al 911, realizado a las 2.17 de la madrugada. La familia sostiene que esto contradice el relato de quienes estaban en la fiesta, que afirmaron haberla encontrado todavía con vida.

El caso también quedó marcado por la cremación del cuerpo sin autorización de la familia, apenas días después del fallecimiento. Sus allegados lograron reabrir la investigación y ahora reclaman que se incorporen nuevas pruebas para determinar qué ocurrió realmente aquella noche.

Quién era la "gurú de los famosos"

Florencia Bollini fue una empresaria argentina, especialista en Comunicaciones Estratégicas y emprendedora vinculada al mundo de la espiritualidad, el bienestar y las terapias psicodélicas. Nació en Buenos Aires, creció en un entorno relacionado con la psicología y, en sus primeros años, tuvo una etapa vinculada con la política. A los 20 años comenzó un recorrido por Europa, India, África y América Latina que modificó completamente su trayectoria profesional.

Su acercamiento a la psicología junguiana, la ayahuasca y las tradiciones espirituales africanas la llevó a especializarse en experiencias con sustancias psicodélicas. Con esa especialización comenzó a ganarse fama y renombre en un lugar tan especial como Ibiza.

El mansaje por la muerte de Florencia, que alguien escribió utilizando su celular. (Foto: cuenta de instagram de Bollini)

El apodo surgió por el perfil de sus clientes y contactos dentro de los círculos empresariales internacionales. Bollini convirtió sus conocimientos sobre espiritualidad, liderazgo y psicodélicos en un servicio orientado especialmente a empresarios, inversores y personas de alto poder adquisitivo.

Entre las personas que, según Forbes México e Infobae, recurrieron a ella o participaron de sus experiencias aparecen Brock Pierce, empresario vinculado al mundo de las criptomonedas; Bjarke Ingels, reconocido arquitecto danés; y Diya Kumari, princesa y política india.

En ese ámbito comenzó a ser presentada como “la chamana de los empresarios de éxito”, “la chamán corporativa” o “la gurú de los famosos”. Su propuesta buscaba combinar herramientas empresariales con prácticas espirituales y psicodélicas para ayudar a líderes a trabajar sobre bloqueos personales, bienestar y rendimiento.

Para desarrollar esa actividad creó Nana, posteriormente Nana Hels, una compañía que buscaba profesionalizar y estandarizar determinados protocolos vinculados con experiencias psicodélicas. El emprendimiento llegó a captar más de US$2 millones en inversiones. Pero una noche todo se quebró de golpe con su muerte inesperada.

Las dudas del hermano sobre el caso

Fernando es hermano de la "gurú de los famosos", que murió de extraña manera en Ibiza. Su muerte, en 2024 tiene elementos que no cierran o concuerdan para su hermano que vive en la Argentina.

Fernando dijo a A24 que hubo una suerte de "procedimiento exprés" desde la muerte hasta la cremación de su hermana. Se pasaron por alto varios detalles. Como las tres horas de diferencia que marca ese anillo especial desde que dejó de latir su corazón y el llamado - que esta grabado- con el pedido de auxilio. Además, denuncia que una persona activó su celular, cuando llevaba varias horas muerta y lo utilizo para llamar a la secretaria de su hermana y darle la mala noticia.

Otro episodio extraño fue la despedida en las redes que fue puesto por la mujer que le alquilaba el lugar en donde vivía Florencia. "Eran conocidos, pero no amigos, como para ser los que difunden la noticia", comento el hermano de la mujer muerta.

Más sospechoso aún, comenta, que los trámites para su autopsia -incompleta y sin todo el registro necesario- y posterior cremación se decidió por alguien que no pertenece, de ninguna manera, a la familia.

A dos años de la muerte de Florencia, "la gurú de los famosos", la causa no está cerrada y el misterio sigue porque la justicia no tiene una explicación definitiva sobre el caso.