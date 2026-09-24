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La misteriosa muerte de la "gurú de los famosos": los inquietantes detalles del caso que no le cierran a la familia

Ocurrió hace dos años pero aún sigue siendo un misterio para la justicia de España. Su familia dice que hay varios elementos extraños que se sucedieron desde el momento mismo de su muerte, que además, fue totalmente inesperada.

Florencia Bollini. Murió de forma repentina y extraña en Ibiza. No hay una explicación de la justicia que sea convincente. (Foto: cuenta de Instagram de Bollini).

Florencia Bollini. Murió de forma repentina y extraña en Ibiza. No hay una explicación de la justicia que sea convincente. (Foto: cuenta de Instagram de Bollini).

Florencia Bollini, era una empresaria argentina de 44 años, más conocida en Europa como la “gurú de los famosos” o “chamana de los empresarios” pero apareció muerta inesperadamente en Ibiza, en España. La causa está a punto de ser cerrada, pero sus familiares y el consulado italiano (tenía doble nacionalidad) presionan para que siga abierta. Entienden que se trata de un crimen y deben hallarse al o los responsables.

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La causa volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia española por una serie de circunstancias que su familia considera irregulares. Bollini, oriunda de San Isidro y residente en Estados Unidos, había desarrollado una carrera vinculada con la espiritualidad y las terapias psicodélicas para personas de alto poder adquisitivo.

También era fundadora y CEO de Nana Hels, una empresa dedicada a terapias con psicoactivos que había recibido más de 2 millones de dólares en inversiones. La argentina fue encontrada muerta el 14 de octubre de 2024, durante una fiesta para unas 150 personas en la mansión de un magnate sueco, ubicada en Ibiza.

Ya las circunstancias iniciales hacen sospechar que no puede cerrarse el caso sin una respuesta válida de la Justicia. Su cuerpo desnudo estaba sobre una mesa dentro de un sauna, rodeado de velas, hojas y otros elementos que sus allegados interpretaron como posibles componentes de un ritual.

Flor Bollini, la misteriosa muerte de la

Flor Bollini, la misteriosa muerte de la "gurú de los famosos en Ibiza". (Foto: Cuenta de instagram de Bollini)

La autopsia mencionó una muerte súbita vinculada con un posible consumo de sustancias y el informe señaló la posible participación de bufotenina, relacionada con los rituales de sapo Bufo que Bollini practicaba. Sin embargo, según la investigación periodística, el posterior análisis toxicológico no detectó esa sustancia.

Otro elemento clave es su anillo inteligente Oura, cuyos registros indicarían que su corazón dejó de funcionar tres horas antes del llamado al 911, realizado a las 2.17 de la madrugada. La familia sostiene que esto contradice el relato de quienes estaban en la fiesta, que afirmaron haberla encontrado todavía con vida.

El caso también quedó marcado por la cremación del cuerpo sin autorización de la familia, apenas días después del fallecimiento. Sus allegados lograron reabrir la investigación y ahora reclaman que se incorporen nuevas pruebas para determinar qué ocurrió realmente aquella noche.

Quién era la "gurú de los famosos"

Florencia Bollini fue una empresaria argentina, especialista en Comunicaciones Estratégicas y emprendedora vinculada al mundo de la espiritualidad, el bienestar y las terapias psicodélicas. Nació en Buenos Aires, creció en un entorno relacionado con la psicología y, en sus primeros años, tuvo una etapa vinculada con la política. A los 20 años comenzó un recorrido por Europa, India, África y América Latina que modificó completamente su trayectoria profesional.

Su acercamiento a la psicología junguiana, la ayahuasca y las tradiciones espirituales africanas la llevó a especializarse en experiencias con sustancias psicodélicas. Con esa especialización comenzó a ganarse fama y renombre en un lugar tan especial como Ibiza.

El mansaje por la muerte de Florencia, que alguien escribió utilizando su celular. (Foto: cuenta de instagram de Bollini)

El mansaje por la muerte de Florencia, que alguien escribió utilizando su celular. (Foto: cuenta de instagram de Bollini)

El apodo surgió por el perfil de sus clientes y contactos dentro de los círculos empresariales internacionales. Bollini convirtió sus conocimientos sobre espiritualidad, liderazgo y psicodélicos en un servicio orientado especialmente a empresarios, inversores y personas de alto poder adquisitivo.

Entre las personas que, según Forbes México e Infobae, recurrieron a ella o participaron de sus experiencias aparecen Brock Pierce, empresario vinculado al mundo de las criptomonedas; Bjarke Ingels, reconocido arquitecto danés; y Diya Kumari, princesa y política india.

En ese ámbito comenzó a ser presentada como “la chamana de los empresarios de éxito”, “la chamán corporativa” o “la gurú de los famosos”. Su propuesta buscaba combinar herramientas empresariales con prácticas espirituales y psicodélicas para ayudar a líderes a trabajar sobre bloqueos personales, bienestar y rendimiento.

Para desarrollar esa actividad creó Nana, posteriormente Nana Hels, una compañía que buscaba profesionalizar y estandarizar determinados protocolos vinculados con experiencias psicodélicas. El emprendimiento llegó a captar más de US$2 millones en inversiones. Pero una noche todo se quebró de golpe con su muerte inesperada.

Las dudas del hermano sobre el caso

Fernando es hermano de la "gurú de los famosos", que murió de extraña manera en Ibiza. Su muerte, en 2024 tiene elementos que no cierran o concuerdan para su hermano que vive en la Argentina.

Fernando dijo a A24 que hubo una suerte de "procedimiento exprés" desde la muerte hasta la cremación de su hermana. Se pasaron por alto varios detalles. Como las tres horas de diferencia que marca ese anillo especial desde que dejó de latir su corazón y el llamado - que esta grabado- con el pedido de auxilio. Además, denuncia que una persona activó su celular, cuando llevaba varias horas muerta y lo utilizo para llamar a la secretaria de su hermana y darle la mala noticia.

Otro episodio extraño fue la despedida en las redes que fue puesto por la mujer que le alquilaba el lugar en donde vivía Florencia. "Eran conocidos, pero no amigos, como para ser los que difunden la noticia", comento el hermano de la mujer muerta.

Más sospechoso aún, comenta, que los trámites para su autopsia -incompleta y sin todo el registro necesario- y posterior cremación se decidió por alguien que no pertenece, de ninguna manera, a la familia.

A dos años de la muerte de Florencia, "la gurú de los famosos", la causa no está cerrada y el misterio sigue porque la justicia no tiene una explicación definitiva sobre el caso.

En pocas palabras

  • Hallan muerta: A Florencia Bollini, empresaria argentina de 44 años, conocida como “gurú de los famosos” en Ibiza.
  • Cuestionan cierre: Familiares y cónsul italiano presionan por crimen tras hallazgo en sauna y posible ritual.
  • Dudas clave: Autopsia inicial de muerte súbita y toxicológico negativo generaron sospechas en la familia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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