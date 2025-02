Hamas confirmó la muerte de la familia Bibas: el jueves entregará los cuerpos

Desde la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidieron cautela y anunciaron que se realizarán análisis de ADN para confirmar la identidad de los cuerpos.

familia bibas.jpg

Kfir Bibas, secuestrado el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz con apenas nueve meses, fue el rehén más joven capturado en el ataque perpetrado por Hamas. El kibutz se encuentra a solo 1,5 kilómetros de la frontera con Gaza.

En noviembre de 2023, el brazo armado de Hamas afirmó que la familia había fallecido durante bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, aunque en su momento las autoridades israelíes no pudieron confirmar la veracidad de esa información.

La respuesta de la familia Bibas

Tras conocerse este nuevo dato, la familia Bibas emitió un comunicado oficial. "En las últimas horas hemos estado en un torbellino emocional tras la publicación del portavoz de Hamás sobre la devolución de nuestra Shiri, Ariel y Kfir este jueves como parte de la fase de liberación de los rehenes fallecidos", expresaron.

"Es importante para nosotros decir que estamos al tanto de los informes, pero aún no hemos recibido una actualización oficial al respecto. Hasta que no tengamos certeza, nuestro viaje no terminará.", concluyeron.

La dura súplica de Yarden Bibas, el padre de los nenes

Semanas atrás, el grupo terrorista liberó a Yarden Bibas, padre de los niños. Por entonces, el hombre pidió: “Que vuelva mi familia. Que vuelvan mis amigos. Que todos vuelvan a casa”.

“El 7 de octubre de 2023 me secuestraron de Israel. El 1 de febrero de 2025 regresé a otro país. Sabía que el pueblo de Israel se une en tiempos de desastre, pero nunca supe hasta qué punto”, escribió en una declaración distribuida por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Bibas agradeció a todos los que apoyaron a él y a su familia durante sus 485 días de cautiverio e hizo una mención especial a las tropas israelíes: “A los soldados de las FDI, en una frase: son héroes, todos y cada uno de ustedes. Gracias”.

Bibas Yarden .jpg

"Quiero agradecerles por la fortaleza que le dieron a mi familia y amigos. Me contaron todo lo que hicieron por nosotros, y “gracias” no es suficiente para expresar mi gratitud", expresó en la carta.

También se refirió a la situación de sus hijos y su pareja: "Lamentablemente, mi familia aún no ha regresado. Siguen allí. Mi luz sigue allí, y mientras ellos estén allá, todo aquí es oscuridad. Gracias a ustedes, fui traído de vuelta. Ayúdenme a traer de vuelta la luz a mi vida".