Mundo
Papá Noel
Nicolás Maduro
Navidad Insólita

Horas extras para Papá Noel: Maduro adelantó la Navidad porque "el pueblo lo merece"

El dictador venezolano retomó una costumbre de los últimos años. Ante las crisis de todo tipo que tiene el país, adelanta la celebración para que el "espíritu navideño" haga olvidar los graves problemas que la gente en Venezuela.

Roberto Adrián Maidana
Roberto Adrián Maidana
Maduro

Maduro, nuevamente, adelantó la llegada de la Navidad. (foto: A24.com)
Horas extras para Papá Noel: Maduro adelantó la Navidad porque el pueblo lo merece
Nepal en llamas: las violentas imágenes de la rebelión popular que derrumbó al gobierno
Violencia en Nepal. 19 muertos, más de 400 heridos. El Parlamento fue incendiado y cayó el gobierno. (foto: Reuters)

Desde el primero de octubre, como el propio dictador lo anticipó: "Con alegría, los comercios, los villancicos" dijo exultante por los meses de fiesta para los venezolanos, según su óptica muy particular.

Una curiosa razón de Estado

La medida es para "defender el derecho a la felicidad, a la alegría", dijo Maduro. "Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad" argumentó. Por lo tanto, para que el espíritu navideño comentó por su emisión diaria televisiva: y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también, afirmó el gobernante en su programa diario de televisión.

En ese sentido, fue categórico: "Nada ni nadie en este mundo le puede quitar al país esa posibilidad".

Cualquier excusa es buena para la Navidad

La Navidad es una fiesta para reunir a las familias. Entonces, cualquier elemento de la compleja situación de los venezolanos le da motivos al dictador Maduro para llamar por anticipado a Papá Noel. Aunque la causa del año pasado sonó a una verdadera provocación: se hizo para "celebrar" la victoria bolivariana, la suya, en las fraudulentas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en la que ganó el opositor González Urrutia, pero fue desconocido.

Esta vez, la amenaza de los ejercicios militares de los Estados Unidos, sobre aguas internacionales del Caribe no sólo movilizan a las tropas bolivarianas. También se adelanta la Navidad, porque "nada robará ese derecho a los venezolanos".

Otros elementos considerados por el mandamás del país fueron, siempre según él, los buenos hechos que vivió el país en general: "Este año 2025 ha sido un año bueno y bonito y de avance en todas las áreas".

maduro y navidad adelantada

"De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo", expresó. Por todos estos elementos positivos, dijo que "el esplendor integral de una patria que tiene derecho, con su trabajo y su esfuerzo, al esplendor del desarrollo de la felicidad y la paz".

En medio de las presiones desde la Casa Blanca, Maduro expresó: "Hemos ganado la paz a pulso y defenderemos la paz a pulso también, en las circunstancias que nos toquen, cuando nos toque y en donde nos toque".

Y agregó: "Yo confío plenamente en la fuerza de este pueblo, confío plenamente en su unión popular, militar y policial para salir de esta, más fortalecidos".

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad" y por eso, Papa Noel tiene que viajar anticipadamente a Venezuela. Una especie de "puesta a punto" para el duro y vertiginoso deber del 24 de diciembre.

Maduro se cree con el poder de determinar cualquier cosa. Podría decretar lo más importante para el ciudadano venezolano: la llegada de una verdadera democracia.

Por Roberto Adrián Maidana
