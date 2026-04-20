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Horror en el set de "Sin senos sí hay paraíso": el "no" que desató un triple crimen en plena filmación

La serie se emite por una cadena de streaming y es la continuación de la clásica obra que muestra como el narcotráfico en Colombia sigue presente y hasta obliga a intervenciones estéticas a mujeres. En la cuarta parte hubo un triple homicidio.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
TRagedia triple en una grabación de una serie por streaming. (Foto: Gentileza Larepública.pe)

TRagedia triple en una grabación de una serie por streaming. (Foto: Gentileza Larepública.pe)

Es la continuidad de la entrega convertida en un suceso del "streaming", "Sin senos no hay paraíso". Esta cuarta parte se llama "Sin senos sí hay paraíso" y su grabación se vio interrumpida por un episodio tremendo y luctuoso. Hubo tres muertos en un momento de una grabación en una zona de Bogotá, la capital colombiana. Murieron 2 técnicos y el agresor. Pero el caso tuvo una derivación importante cuando la policía comenzó a aclarar las circunstancias en las que se dieron las dos muertes iniciales y el destino fatal del agresor, que no era del equipo de la serie.

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Según las primeras investigaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, todo comenzó cuando un hombre de aproximadamente 24 años se acercó al equipo que realizaba tomas exteriores en vía pública. Testigos relataron que el sujeto pidió fuego para encender un cigarrillo.

Pero le dijeron que "No" y la respuesta lo desequilibró totalmente. La persona se fue del lugar, pero regresó poco despúes y se desencadenó la tragedia. Volvió armado con un bisturí y, sin mediar palabra, atacó por la espalda a uno de los trabajadores, causándole una herida mortal en el cuello. Otro técnico vio el ataque y fue en su defensa, pero corrió la misma y trágica suerte. También lo cortó con el bisturí y le causó la muerte.

En ese momento, otras personas de la grabación - no los actores - se abalanzaron sobre el agresor, lo desarmaron y lo golpearon. El resultado fue igualmente trágico: el atacante se convirtió en la tercera víctima mortal del caso. Como resultado de esa pelea inexplicable, murieron:

  • Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, conductor de la producción.
  • Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, asistente de producción y joven integrante del equipo de transporte.
  • El propio agresor, identificado preliminarmente como Josué Cubillos, quien también perdió la vida en medio del forcejeo.

Además, al menos una persona resultó herida de gravedad y fue trasladada a un hospital. Inicialmente fueron capturadas cuatro personas involucradas en la riña; la mayoría ya fueron dejadas en libertad, aunque la investigación continúa. La policía cree que el agresor inicial pudo haber vuelto al lugar de la grabación acompañado por "amigos o cómplices".

La productora de "Sin senos sí hay paraíso" detuvo inmediatamente todo el trabajo previsto y publicó la noticia en las redes sociales. Lamentó la muerte de los técnicos y usó como imagen principal la de los protagonistas con la clásica cinta negra que marca el duelo o luto.

Noticia en desarrollo...

Roberto Adrián Maidana
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