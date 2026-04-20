Horror en el set de "Sin senos sí hay paraíso": el "no" que desató un triple crimen en plena filmación

En ese momento, otras personas de la grabación - no los actores - se abalanzaron sobre el agresor, lo desarmaron y lo golpearon. El resultado fue igualmente trágico: el atacante se convirtió en la tercera víctima mortal del caso. Como resultado de esa pelea inexplicable, murieron:
- Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, conductor de la producción.
- Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, asistente de producción y joven integrante del equipo de transporte.
- El propio agresor, identificado preliminarmente como Josué Cubillos, quien también perdió la vida en medio del forcejeo.
Además, al menos una persona resultó herida de gravedad y fue trasladada a un hospital. Inicialmente fueron capturadas cuatro personas involucradas en la riña; la mayoría ya fueron dejadas en libertad, aunque la investigación continúa. La policía cree que el agresor inicial pudo haber vuelto al lugar de la grabación acompañado por "amigos o cómplices".
La productora de "Sin senos sí hay paraíso" detuvo inmediatamente todo el trabajo previsto y publicó la noticia en las redes sociales. Lamentó la muerte de los técnicos y usó como imagen principal la de los protagonistas con la clásica cinta negra que marca el duelo o luto.
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