Horror en el set de "Sin senos sí hay paraíso": el "no" que desató un triple crimen en plena filmación

En ese momento, otras personas de la grabación - no los actores - se abalanzaron sobre el agresor, lo desarmaron y lo golpearon. El resultado fue igualmente trágico: el atacante se convirtió en la tercera víctima mortal del caso. Como resultado de esa pelea inexplicable, murieron:

Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, conductor de la producción.

Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, asistente de producción y joven integrante del equipo de transporte.

El propio agresor, identificado preliminarmente como Josué Cubillos, quien también perdió la vida en medio del forcejeo.

Además, al menos una persona resultó herida de gravedad y fue trasladada a un hospital. Inicialmente fueron capturadas cuatro personas involucradas en la riña; la mayoría ya fueron dejadas en libertad, aunque la investigación continúa. La policía cree que el agresor inicial pudo haber vuelto al lugar de la grabación acompañado por "amigos o cómplices".

La productora de "Sin senos sí hay paraíso" detuvo inmediatamente todo el trabajo previsto y publicó la noticia en las redes sociales. Lamentó la muerte de los técnicos y usó como imagen principal la de los protagonistas con la clásica cinta negra que marca el duelo o luto.

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