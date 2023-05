"Hvaldimir": el misterio de la más sorprendente espía de Vladimir Putin

Hammerfest noruega.jpg Hammerfest, la ciudad noruega para la beluga espía al servicio de Vladimir Putin (Foto: captura de TV).

¿Qué es una beluga?

La beluga es un cetáceo que vive en las frías aguas de los mares del norte del planeta. Se lo puede ver tanto entre Canadá y Alaska como en Groenlandia, los países nórdicos y, por supuesto, en Rusia. Entre la familia de estos animales están los delfines y las ballenas, aunque las belugas se destacan por su color blanco y tener una pequeña protuberancia, como un globo, por encima de su boca. Un macho puede medir hasta 5,5 metros de largo y pesar hasta 1.600 kilos.

Al igual que los delfines, las belugas son muy inteligentes. Otro requisito especial para ser reclutados como espía.

hvaldimir .jpg Hvaldimir, la beluga espía del Kremlin regresó a Noruega (Foto: captura de TV).

En este caso, el espía ruso se llama "Hvaldimir" o al menos así lo llaman los noruegos. Su nombre es un juego de palabras entre "Hval" (ballena, en noruego) y Vladimir (el nombre de Putin).

putin ficha.jpg Vladimir Putin, en sus tiempos en la KGB en Alemania Oriental (Foto: archivo).

El agente "Hvaldimir"

El 26 de abril de 2019, un grupo de pescadores noruegos vieron a la beluga nadando en Barents. El animal los siguió bien al norte, hasta Hammerfest. A los pescadores les sorprendió que ese ejemplar apareciera en primavera y solo, cuando, como los delfines, se mueven en un grupo.

Además, era dócil y se dejaba tocar por las personas en el puerto, como si estuviese acostumbrada al contacto con humanos. Decidieron investigar un poco más y allí siguieron las sorpresas, cada vez más interesantes: la beluga presentaba un aditamento muy particular.

beluga san petersburgo.jpg Un arnés con la inscripción "San Petersburgo" sobre la beluga espía (Foto: captura de TV).

Unos buzos se lanzaron al mar y al nadar junto al animal notaron un arnés perfectamente agarrado a su cuerpo. Cuando se lo quitaron vieron una leyenda extraña: "San Petersburgo".

¿Significaba que la beluga había llegado nadando 300 km de distancia? No era improbable, pero ¿por qué motivo y por qué estaba sola?

Descartaron, por una cuestión de distancia, que viniera de un acuario de Estados Unidos, de una ciudad que también lleva ese nombre. Pero se concentraron en la ciudad rusa por una cuestión histórica. Siempre se dijo que los soviéticos se valían de animales marinos inteligentes para tareas secretas. La más dramática implicaba colocar explosivos sobre arneses en delfines entrenados para llegar hasta barcos. Al menor contacto, explotaban.

delfin con carga explosiva.jpg En plena Guerra Fría, Rusia usaba delfines a los que se les colocaban minas antibuques para atacar a enemigos (Foto: captura de TV).

La conclusión, entonces, fue que no hay nada que haga un delfín que no pueda hacer su "prima", la beluga. ¿Habría sido entrenada para eso?

Pero "Hvaldimir" se mostraba amigable en las aguas noruegas. Entonces decidieron usarla como "contraespía".

una base en murmansk para cetátceos.jpg Murmmansk, en Rusia. La imagen satelital muestra posibles recintos para contener animales en el mar. ¿Un lugar de entrenamiento? (Foto: captura de TV).

"Temible operario del recontra espionaje"

Como si fuera un capítulo del Superagente 86, le colocaron en otro arnés un dispositivo para poder seguirla a cada instante y monitorear hacia dónde iba.

El interrogante era saber si regresaría como todo espía a reportar a su cuartel. No fue así. Hvaldimir se quedó nadando por la zona de Hammerfest y regresaba a la costa para ser alimentada y estar en contacto con los seres humanos. Si bien la consideraban una potencial espía, no creyeron que pudiera estar tan entrenada para disimular tanto, saber que la "estaban usando y no descubrir a sus jefes en un lugar remoto"

Pero desde entonces, "Hval" recorre los mares del extremo norte europeo y cada tanto aparece por esos mismos lugares.

2023: Hvaldimir, reportando en una nueva misión

Tras un tiempo sin novedades, la beluga volvió a ser vista recientemente. Como siempre, son los noruegos los que la descubren. Y si todavía piensan que esto es un invento, acá está la nota oficial de prevención.

beluga evitar el contacto.jpg El mensaje de alerta en Noruega ante la aparición de la beluga espía rusa (Foto: dirección de pesca noruega).

La dirección de pesca Noruega recomienda:

Mantenga una buena distancia La ballena blanca apareció en el municipio de Masoy en abril de 2019 y desde entonces ha estado viajando por la costa noruega con más o menos paradas en el camino.

Animales de vida libre

Siempre hemos comunicado que la ballena en cuestión es un animal de vida libre y no vemos ninguna razón para capturarla y ponerla detrás de barreras.

La Dirección de Pesca monitoreará los movimientos de la ballena y esperará que dé la vuelta cuando llegue al final del fiordo de Oslo.

Alude solo a criterios de preservar su integridad y cuidados de la fauna marina. Pero atención: puede ser una instrucción en clave para evitar que los noruegos se acerquen a Hval y el "agente blanco" logre información confidencial para enviarle a Vladimir Putin.