Impactante video del incendio de una iglesia histórica en Ámsterdam: la insólita hipótesis que investigan

Una madrugada de caos y fuego

Vondelkerk 2 Un voraz incendio destruyó la torre de una iglesia de Vondelkerk.

Según reportó la agencia neerlandesa NOS, vecinos del barrio aseguraron haber visto “fuegos artificiales acercarse a la torre” y prender fuego el revestimiento externo. Minutos después, las llamas ascendieron por el campanario y en menos de media hora el fuego había alcanzado el punto más alto de la torre.

Dotaciones de bomberos de toda Ámsterdam y ciudades cercanas trabajaron de manera ininterrumpida hasta el amanecer, con apoyo policial y de equipos médicos. Las autoridades confirmaron que el viento complicó el operativo, dispersando escombros en llamas hacia viviendas aledañas.

“Solo las paredes están intactas, ya no hay riesgo de derrumbe”, informó una vocera del gobierno local horas más tarde, aunque advirtió que la estructura quedó severamente dañada y en riesgo de pérdida total sin intervención urgente.

En paralelo, se desalojaron entre 80 y 100 viviendas, cuyos habitantes fueron trasladados a un centro de yoga cercano habilitado como refugio improvisado. “Podrán regresar a sus hogares a lo largo del día, si las condiciones lo permiten”, señaló el departamento de bomberos.

Festejos con violencia: dos muertos y enfrentamientos con la Policía

El incendio no fue el único episodio crítico durante la celebración del Año Nuevo en Países Bajos. Según medios europeos, dos personas murieron por uso de pirotecnia, y hubo disturbios y enfrentamientos policiales en distintas zonas, principalmente en Rotterdam y La Haya.

Las fuerzas de seguridad reportaron autos incendiados; petardos lanzados contra móviles policiales; saqueos en pequeños comercios; y más de 80 detenidos.

Una pérdida irreparable para la identidad de Ámsterdam

La magnitud simbólica del suceso se hizo sentir desde la madrugada. Vecinos, visitantes internacionales y expertos en arquitectura se reunieron en la calle a observar, en silencio, cómo un pedazo de la historia neerlandesa se convertía en carbón y humo.

Un vecino, Jelger (24), expresó su dolor en declaraciones a la prensa: “Paso por aquí en bicicleta todas las semanas. Es una iglesia hermosa. Es una pena. No puedo creer lo que veo”.

La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, pronunció un mensaje cargado de emoción y memoria urbana: “Anoche, Ámsterdam perdió uno de sus monumentos más íntimos. La iglesia ha sido el corazón palpitante de un barrio. Fue compañera silenciosa de generaciones que crecieron, vivieron y envejecieron bajo su sombra”.

La Vondelkerk: historia, valor patrimonial y función actual

Construida en 1872 y completada en 1880, la Vondelkerk fue originalmente un templo católico, diseñado bajo el estilo neogótico holandés.

Durante casi un siglo funcionó como lugar de culto, hasta que cerró en 1977, momento en el que fue declarada patrimonio y se reconvirtió en sala de conciertos, espacio para eventos culturales, centro de alquiler de oficinas y actividades comunitarias

Su torre, de 50 metros -la que fue destruida- era considerada un punto de orientación visual para toda la zona. Su pérdida, señalaron especialistas, “no solo es arquitectónica, sino emocional y cultural”.

Investigación abierta: ¿fue fuego artificial o accidente eléctrico?

A pesar de los relatos que apuntan a fuegos artificiales, los bomberos mantienen cautela en la investigación: “El origen del fuego es indeterminado”, fue el único dato confirmado oficialmente.

La policía trabaja con tres hipótesis:

Pirotecnia impactó la torre y encendió material inflamable

Cortocircuito eléctrico interno generado por deterioro estructural

Incendio intencional (por ahora considerado improbable)

El área permanece clausurada y se impuso una zona de exclusión aérea, una medida poco común que revela la gravedad del incidente.

Tragedias patrimoniales: un fenómeno global

