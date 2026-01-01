Tragedia en Palermo: el brutal accidente entre una moto y un colectivo que dejó 2 muertos

En ese contexto, A24 aportó detalles clave sobre la mecánica del accidente. Testigos y fuentes consultadas por el canal señalaron que el colectivo circulaba sin pasajeros y que su conductor fue asistido por personal psicológico del SAME tras quedar en estado de shock. El chofer permaneció apartado por la Policía de la Ciudad mientras se desarrollaban las primeras pericias.

Cómo ocurrió el choque mortal en Palermo

Las primeras reconstrucciones indican que el colectivo avanzaba con semáforo habilitado por Juan B. Justo, mientras que la motocicleta se desplazaba por la Avenida Córdoba, que tiene sentido único en ese tramo. El impacto se produjo en la parte trasera del colectivo, lo que refuerza la hipótesis de que el ómnibus ya había cruzado la intersección al momento del choque.

Las autoridades no descartan que alguno de los vehículos haya cruzado con el semáforo en rojo o que la velocidad haya sido un factor determinante. En ese sentido, se espera el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

El tránsito fue interrumpido por completo durante varias horas en ambos sentidos de Juan B. Justo y también sobre la Avenida Córdoba, lo que obligó a desvíos y generó demoras en una mañana con bajo caudal vehicular por el feriado. Recién una vez finalizadas las tareas periciales comenzó a normalizarse la circulación.

La causa quedó en manos de la Justicia porteña, que deberá determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.