Los primeros videos de los festejos en el mundo por el Año Nuevo 2026

Todo listo en Broadway y Times Square

Muchos países tienen lugares icónicos para celebrar la llegada del año nuevo. Como la torre de transmisiones de Auckland en Nueva Zelanda, la Torre Eiffel en París o la Ópera de Sídney y el puente sobre el mar en la bahía. Pero tal vez, el mas representativo o más visto, año tras año en todo el mundo, sea la enorme bola que desciende por uno de los edificios de Times Square, en Broadway, el centro de los teatros y los carteles luminosos en Nueva York.

La de este año ya está montada y la gente comienza a agolparse - a pesar del frío - para estar en ese lugar y hace la cuenta descendiente hasta llegar a 1 y luego...¡Feliz año nuevo, feliz 2026! Para eso hay que esperar unas horas. Mientras tanto, vea como está todo preparado.

¡¡¡¡¡Feliz año nuevo para todos!!!!