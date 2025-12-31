En vivo Radio La Red
Los primeros videos de los festejos en el mundo por el Año Nuevo 2026

Conforme rota la Tierra y se "consumen" los husos horarios, diferentes países del mundo le van dando la bienvenida al "Año Nuevo". El 2026, como cada 365, se "asoma" primero por los países e islas de Oceanía.

El año 2026 ya llegó en diferentes puntos del planeta

El año 2026 ya llegó en diferentes puntos del planeta, conforme a la rotación de la Tierra y los husos horarios. (Foto: A24.com)

10, 9,8,7,6,5,4,3,2,1... ¡Feliz Año Nuevo! La cuenta descendente y ese deseo es universal. En todo el planeta se va repitiendo a medida que los “husos horarios” quedan atrás. Las islas y países de Oceanía son los que tienen la “primicia” o estrenaron antes que nadie el 2026. Luego sigue el sudeste asiático, el resto de ese continente, África y Europa y por última América.

En cada lugar los festejos se renuevan y quedan registrados en todo tipo de elementos. Fotografías, videos, lo que sea, desde cámaras, celulares, relojes con cámara o computadoras.

Cualquier elemento sirve para guardar ese momento único en que todo parece estar bien. Un año entero, para usar día tras día. Para intentar ser un poco más felices que el año anterior o dejar atrás los problemas.

Como en América somos de los últimos en “entrar al nuevo año”, tenemos una pequeña ventaja. Otros ya lo vieron y pueden contarnos como viene. Por ahora, no hay quejas.

Todo listo en Broadway y Times Square

Muchos países tienen lugares icónicos para celebrar la llegada del año nuevo. Como la torre de transmisiones de Auckland en Nueva Zelanda, la Torre Eiffel en París o la Ópera de Sídney y el puente sobre el mar en la bahía. Pero tal vez, el mas representativo o más visto, año tras año en todo el mundo, sea la enorme bola que desciende por uno de los edificios de Times Square, en Broadway, el centro de los teatros y los carteles luminosos en Nueva York.

La de este año ya está montada y la gente comienza a agolparse - a pesar del frío - para estar en ese lugar y hace la cuenta descendiente hasta llegar a 1 y luego...¡Feliz año nuevo, feliz 2026! Para eso hay que esperar unas horas. Mientras tanto, vea como está todo preparado.

¡¡¡¡¡Feliz año nuevo para todos!!!!

