Manejaba alcoholizada, lo atropelló y lo mató: quién es la mujer que conmocionó Nordelta
La mujer dio positivo en el test de alcoholemia perdió el control de su camioneta y atropelló a un hombre que caminaba por el costado de la calle en el corredor Bancalari, en Tigre.
Iba a trabajar a Nordelta, lo embistió una conductora borracha en una camioneta y el descelance fue fatal
Un grave siniestro vial ocurrió en Nordelta, partido bonaerense de Tigre, cuando una conductora que manejaba alcoholizada atropelló a un hombre que caminaba por el costado de la calle. El hecho se produjo sobre el Corredor Bancalari, a la altura del barrio privado Santa Bárbara, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.
Según la reconstrucción del episodio, la mujer circulaba a bordo de una Jeep Renegade blanca cuando perdió el control del vehículo. En las imágenes se observa cómo el peatón cruza la calle y continúa caminando por la banquina, mientras que, segundos después, la camioneta aparece en escena, se sube al cordón y lo impacta violentamente por la espalda.
Tras el choque, personal policial se hizo presente en el lugar y le practicó a la conductora un test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo: 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre. La mujer fue detenida en el lugar, aunque este martes recuperó la libertad luego de pagar una fianza.
Quién era la mujer que atropello a un trabajador en Nordelta
La conductora fue identificada como Yesica Loreley Quevedo, de 41 años, con domicilio en Lomas de Zamora. De acuerdo con la información oficial, posee un emprendimiento vinculado a la fabricación de colchonetas para yoga.
La víctima fue Ramón Oscar Olivera, de 49 años, quien estaba a pocos días de cumplir 50. Además, atravesaba un momento personal muy especial: estaba a punto de convertirse en padre por primera vez, ya que su pareja cursa un embarazo de tres meses.
Olivera salía de madrugada desde la vivienda de su pareja en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas. Para llegar a su trabajo, tomaba tres colectivos y luego caminaba hasta encontrarse con un compañero que lo trasladaba al country donde realizaba tareas de mantenimiento.
El hombre tenía 15 hermanos, y una de sus hermanas fue quien llegó al lugar tras enterarse del accidente. En diálogo con Clarín, describió una escena de extrema crudeza y apuntó contra la conducta de la automovilista.
“Le robó la vida a mi hermano, nos robó la vida a todos. Él era vital, sano, trabajaba entre 13 y 15 horas por día y estaba esperando a su primer bebé”, expresó.
La causa fue caratulada como “homicidio culposo”. En la investigación intervino inicialmente personal de la comisaría 2ª de Tigre y el fiscal de turno en Benavídez, Cosme Iribarren, aunque posteriormente el expediente quedó a cargo del fiscal José Amallo.
Quevedo se negó a declarar ante la Justicia y, tras permanecer detenida, fue excarcelada luego de abonar una fianza. La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales por el hecho que conmocionó a la zona norte del conurbano bonaerense.