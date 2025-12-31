Manejaba alcoholizada, lo atropelló y lo mató: quién es la mujer que conmocionó Nordelta

nordelta3

La víctima fue Ramón Oscar Olivera, de 49 años, quien estaba a pocos días de cumplir 50. Además, atravesaba un momento personal muy especial: estaba a punto de convertirse en padre por primera vez, ya que su pareja cursa un embarazo de tres meses.

Olivera salía de madrugada desde la vivienda de su pareja en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas. Para llegar a su trabajo, tomaba tres colectivos y luego caminaba hasta encontrarse con un compañero que lo trasladaba al country donde realizaba tareas de mantenimiento.

El hombre tenía 15 hermanos, y una de sus hermanas fue quien llegó al lugar tras enterarse del accidente. En diálogo con Clarín, describió una escena de extrema crudeza y apuntó contra la conducta de la automovilista.

“Le robó la vida a mi hermano, nos robó la vida a todos. Él era vital, sano, trabajaba entre 13 y 15 horas por día y estaba esperando a su primer bebé”, expresó.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo”. En la investigación intervino inicialmente personal de la comisaría 2ª de Tigre y el fiscal de turno en Benavídez, Cosme Iribarren, aunque posteriormente el expediente quedó a cargo del fiscal José Amallo.

Quevedo se negó a declarar ante la Justicia y, tras permanecer detenida, fue excarcelada luego de abonar una fianza. La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales por el hecho que conmocionó a la zona norte del conurbano bonaerense.